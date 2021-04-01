Фото: с 97-летием поздравляют ветерана ВОВ Лидию Молдованову

Лидия Александровна на фронте прошла практически всю войну – просилась в ряды Красной Армии с первых дней нападения нацистской Германии, но взяли ее только в 1942 году.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова принимает поздравления с 97-летием. Навестили ее дома представители администрации города Дубоссары, где живет Лидия Александровна.

"Мы восхищаемся Вашим умением преодолевать все трудность и невзгоды, мужеством и самоотверженностью, которые проявили в годы войны. Спасибо Вам за Победу и за возможность жить под мирным небом на родной земле", – отметил глава местной администрации Руслан Чабан.

© Photo : Официальный сайт Дубоссары Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова отмечает 97-летие

Летом 2019 года, накануне празднования юбилейного года Победы над нацизмом, Лидии Александровне вручили медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."

"Я шла на войну не медали зарабатывать, а защищать свою Родину", – скромно заметила она тогда, тем не менее обрадовавшись новой награде.

До войны Лидия Александровна c семьей жила в Ленинграде. С первых дней войны она решила пойти на фронт, но в ряды Красной Армии ее взяли только в 1942 году. К тому времени она уже два года отучилась на геодезиста, поэтому ее зачислили в качестве рядового-геодезиста в 78-ой отдельный инженерно-аэродромный батальон Московского округа, в котором Лидия Александровна прослужила до июля 1945 года.

© Photo : Официальный сайт Дубоссары Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова отмечает 97-летие

За годы войны в блокаде Ленинграда она потеряла мать, сама же в последние дни Великой Отечественной получила ранение и встречала Победу в госпитале.

После войны вышла замуж и переехала в Молдову. Уже несколько десятков лет Лидия Александровна живет в Дубоссарах, за плечами – годы работы на Ветровой электростанции, а общий ее трудовой стаж составляет 60 лет.

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