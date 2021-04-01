21:08 01 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.65
Поиск
Срочно:
Всероссийская акция Георгиевская ленточка

Фото: с 97-летием поздравляют ветерана ВОВ Лидию Молдованову

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34216047/s-97-letiem-pozdravlyayut-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-lidiyu-moldovanovu.html

Лидия Александровна на фронте прошла практически всю войну – просилась в ряды Красной Армии с первых дней нападения нацистской Германии, но взяли ее только в 1942 году.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова принимает поздравления с 97-летием. Навестили ее дома представители администрации города Дубоссары, где живет Лидия Александровна.

"Мы восхищаемся Вашим умением преодолевать все трудность и невзгоды, мужеством и самоотверженностью, которые проявили в годы войны. Спасибо Вам за Победу и за возможность жить под мирным небом на родной земле", – отметил глава местной администрации Руслан Чабан.
Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова отмечает 97-летие
© Photo : Официальный сайт Дубоссары
Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова отмечает 97-летие

Летом 2019 года, накануне празднования юбилейного года Победы над нацизмом, Лидии Александровне вручили медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."

Мемориал Воинской Славы. Рыбница.
© CC BY-SA 3.0 / Pericluss / Мемориал Воинской Славы
К годовщине освобождения Рыбницы – о музейном экспонате, свершившем историю
"Я шла на войну не медали зарабатывать, а защищать свою Родину", – скромно заметила она тогда, тем не менее обрадовавшись новой награде.

До войны Лидия Александровна c семьей жила в Ленинграде. С первых дней войны она решила пойти на фронт, но в ряды Красной Армии ее взяли только в 1942 году. К тому времени она уже два года отучилась на геодезиста, поэтому ее зачислили в качестве рядового-геодезиста в 78-ой отдельный инженерно-аэродромный батальон Московского округа, в котором Лидия Александровна прослужила до июля 1945 года.

Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова отмечает 97-летие
© Photo : Официальный сайт Дубоссары
Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Молдованова отмечает 97-летие

За годы войны в блокаде Ленинграда она потеряла мать, сама же в последние дни Великой Отечественной получила ранение и встречала Победу в госпитале.

После войны вышла замуж и переехала в Молдову. Уже несколько десятков лет Лидия Александровна живет в Дубоссарах, за плечами – годы работы на Ветровой электростанции, а общий ее трудовой стаж составляет 60 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Отряд школьников Приднестровья теперь среди "Волонтеров Победы"
Видео: "супер-бабушка" – ветеран ВОВ выполнила полет на тренажере Су-34
Теги:
Великая Победа, Великая Отечественная война, Дубоссары, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России
Видео: защита для четвероногих – в России создали вакцину от COVID-19 для животных
Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе.
Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться