Страшные подробности: композитор Анатолий Кирияк о лечении от COVID-19

Известный композитор Анатолий Кирияк и его жена певица Сильвия Кирияк уже более года проходят лечение после перенесенного COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Коронавирус вызывает множество осложнений и требует длительного лечения. Но также больным нужно запастись и терпением. Об этом заявил известный молдавский композитор Анатолий Кирияк в радиостудии Sputnik Молдова.

Как рассказал музыкант, он и его жена все еще проходят лечение осложнений после повторного заражения. Первое заражение произошло в марте 2020 года.

"В 2020 году, после того как мы впервые прошли курс лечения после заражения, вирус испытал нас еще три или четыре раза. В этом году, в январе, феврале и марте мы еще продолжаем терапию. Эта болезнь оставила глубокий след в нашей душе и нашем здоровье", – отметил композитор.

Кирияк уточнил, что инфекция поразила практически всю его семью. Первой вирус подхватила его жена Сильвия, после заболел сам музыкант, а затем и его мать, которая вскоре умерла.

"Лечение не закончилось. Примерно год мы не можем полностью выйти из этого состояния, состояния тотальной тревоги за свое здоровье, от которой никак невозможно избавиться, чтобы думать и жить свободно", – поделился Кирияк.

Музыкант добавил, что если коронавирус повлиял на него больше психологически, то его жена сломлена также и физически этой инфекцией. Он очень надеется на ее полное выздоровление, но последствия серьезны и непредсказуемы.

"Мы не знаем, чего ожидать. Никто не знает, как вылечить это заболевание полностью, избавиться от его последствий. Вирус жестоко и непредсказуемо вошел в нашу жизнь. Никто не может знать, каков будет финал всего этого", – считает собеседник.

По его словам, этот вирус радикально меняет образ мыслей, когда понимаешь, что каких-либо гарантий на сохранение жизни уже нет.

"COVID-19 – война, и никто не знает, когда она закончится. Вы попадаете в больницу, и у вас нет гарантии, что вы выберетесь оттуда живым, как это произошло в случае с Николае Дабижей, а также и со многими другими людьми. Вы входите на ногах, надеясь, что вернетесь домой, но вас уносят прямо на кладбище", – сокрушается Кирияк.

Он призвал людей, которые до сих пор не верят в существование этого коронавируса, быть солидарными со всем человечеством и вместе со всеми соблюдать общепринятые правила поведения.

"Даже молодые люди все больше и больше впадают в панику. Это состояние тревоги не дает им нормально жить", – добавил музыкант.

Как отметил Кирияк, когда он пытался рассказать окружающим, насколько серьезен этот вирус, многие критиковали его и просили перестать говорить об этом. Тогда он был вынужден замолчать, а вскоре его состояние ухудшилось и он уже совсем не мог думать о творчестве, а лишь боролся за жизнь.

"Как будто мы живем в параллельных мирах. Одни паникуют и полны страха, другие безответственны и не беспокоятся. Эти люди будто переступают через тебя, действуют так, будто намеренно издеваются", - недоумевает Кирияк.

Анатолий Кирияк - автор многих песен, ставших хитами - "Романтика", "Весна наступит", "Часы", "Песня Замфиры" и других в исполнении Софии Ротару, Сильвии Кирияк, Анастасии Лазарюк и Ольги Чолаку. Также он сотрудничал с исполнителями из России, Украины и Румынии.

Он автор песен на стихи поэтов Григоре Виеру, Тео Кирияка, Анатолия Чокану и других. Сочинял также музыку к детским фильмам.

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