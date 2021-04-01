01:04 02 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD18.09
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

Страшные подробности: композитор Анатолий Кирияк о лечении от COVID-19

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
Получить короткую ссылку
161 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/13/34053002.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34216060/strashnye-podrobnosti-kompozitor-anatoliy-chiriyak-o-lechenii-ot-covid-19.html

Известный композитор Анатолий Кирияк и его жена певица Сильвия Кирияк уже более года проходят лечение после перенесенного COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Коронавирус вызывает множество осложнений и требует длительного лечения. Но также больным нужно запастись и  терпением. Об этом заявил известный молдавский композитор Анатолий Кирияк в радиостудии Sputnik Молдова.

Как рассказал музыкант, он и его жена все еще проходят лечение осложнений после повторного заражения. Первое заражение произошло в марте 2020 года.

"В 2020 году, после того как мы впервые прошли курс лечения после заражения, вирус испытал нас еще три или четыре раза. В этом году, в январе, феврале и марте мы еще продолжаем терапию. Эта болезнь оставила глубокий след в нашей душе и нашем здоровье", – отметил композитор.

Кирияк уточнил, что инфекция поразила практически всю его семью. Первой вирус подхватила его жена Сильвия, после заболел сам музыкант, а затем и его мать, которая вскоре умерла.

Виктор Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus
Кожокару: как не умереть от COVID-19

"Лечение не закончилось. Примерно год мы не можем полностью выйти из этого состояния, состояния тотальной тревоги за свое здоровье, от которой никак невозможно избавиться, чтобы думать и жить свободно", – поделился Кирияк.

Музыкант добавил, что если коронавирус повлиял на него больше психологически, то его жена сломлена также и физически этой инфекцией. Он очень надеется на ее полное выздоровление, но последствия серьезны и непредсказуемы.

"Мы не знаем, чего ожидать. Никто не знает, как вылечить это заболевание полностью, избавиться от его последствий. Вирус жестоко и непредсказуемо вошел в нашу жизнь. Никто не может знать, каков будет финал всего этого", – считает собеседник.

По его словам, этот вирус радикально меняет образ мыслей, когда понимаешь, что каких-либо гарантий на сохранение жизни уже нет. 

"COVID-19 – война, и никто не знает, когда она закончится. Вы попадаете в больницу, и у вас нет гарантии, что вы выберетесь оттуда живым, как это произошло в случае с Николае Дабижей, а также и со многими другими людьми. Вы входите на ногах, надеясь, что вернетесь домой, но вас уносят прямо на кладбище", – сокрушается Кирияк. 

Он призвал людей, которые до сих пор не верят в существование этого коронавируса, быть солидарными со всем человечеством и вместе со всеми соблюдать общепринятые правила поведения.

Партия вакцины Sputnik V
© Sputnik / Магда Гибелли
Получит ли Молдова вакцину от России по просьбе Санду - мнение политолога

"Даже молодые люди все больше и больше впадают в панику. Это состояние тревоги не дает им нормально жить", – добавил музыкант. 

Как отметил Кирияк, когда он пытался рассказать окружающим, насколько серьезен этот вирус, многие критиковали его и просили перестать говорить об этом. Тогда он был вынужден замолчать, а вскоре его состояние ухудшилось и он уже совсем не мог думать о творчестве, а лишь боролся за жизнь.

"Как будто мы живем в параллельных мирах. Одни паникуют и полны страха, другие безответственны и не беспокоятся. Эти люди будто переступают через тебя, действуют так, будто намеренно издеваются", - недоумевает Кирияк. 

Анатолий Кирияк - автор многих песен, ставших хитами - "Романтика", "Весна наступит", "Часы", "Песня Замфиры" и других в исполнении Софии Ротару, Сильвии Кирияк, Анастасии Лазарюк и Ольги Чолаку. Также он сотрудничал с исполнителями из России, Украины и Румынии.

Он автор песен на стихи поэтов Григоре Виеру, Тео Кирияка, Анатолия Чокану и других. Сочинял также музыку к детским фильмам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Врач - про кошмар в COVID-отделениях: трудно сообщать людям о гибели родных
Санду: прежние протоколы лечения COVID-19 перестали работать
Растет на дрожжах: принципиально иная вакцина от COVID-19

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Пасха в шоколаде – шедевры итальянского кондитера
В России нашли замену Суэцкому каналу. Какие перспективы у Северного морского пути?
Видео: замена Суэцкому каналу – каковы перспективы у Северного морского пути
Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе.
Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться