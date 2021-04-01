Цены на масло в Молдове могут вырасти еще больше

Многие заметили, как значительно в последнее время подорожало подсолнечное масло. С одной стороны, производители заявляют, что несут огромные расходы, а с другой – карманы жителей страны опустошены.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Нынешний год можно назвать годом роста цен. Это связано с тем, что за его первые четыре месяца уже подорожали топливо, лекарства и совсем недавно подсолнечное масло. Цена на литр масла на рынке доходит до 35 леев, а в некоторых магазинах – почти до 50.

Производители поясняют, что урожай подсолнечника пострадал из-за засухи 2020 года, а цена на семена достигла 12 леев за килограмм.

"В прошлом году из-за засухи у нас было немного подсолнечника, и то, что мы собрали с полей, не помогло нам покрыть даже расходы. Сейчас спрос на семена высокий, и цена на них выросла, из-за этого, естественно, масло стало дороже", – сказал производитель из Чимишлийского района.

Корреспондент Sputnik попросил дать комментарий представителей крупнейших компаний по производству подсолнечного масла в республике, чтобы узнать их позицию, но они не согласились на интервью. При этом производители уточнили, что подорожание связано с ценой на семена подсолнечника, которая осенью начала повышаться.

Они утверждают, что теперь за килограмм семян платят вдвое больше - не шесть леев, как было в 2020 году, а 12. Более того, уточняется, что цены могут вырасти, поскольку рынок столкнется с дефицитом производства.

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