Широкие полномочия: на что имеет право государство при режиме ЧС

Государство имеет право реквизировать у населения определенные товары, а граждан могут обязать оказывать услуги на благо общества - и это далеко не все предусмотренные законом меры.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. После того как в среду парламент наделил дополнительными полномочиями Комиссию по чрезвычайным ситуациям, в четверг готовится план действий по введению дополнительных ограничений. Пока непонятно, к какому решению придут члены комиссии, но, согласно принятому депутатами проекту, комиссия вправе принять очень жесткие меры, которых не было даже весной прошлого года, когда многих граждан отправили по домам. Sputnik Молдова изучил инициативы властей вместе с юристом Юлианом Русановским.

Он выделил два "узких" места. Это "рационализация потребления продуктов питания и других товаров первой необходимости" и "реквизиция товаров с целью предотвращения и ликвидации последствий ситуаций, требующих объявления чрезвычайного положения".

"Правительство предусмотрело возможность рационализации потребления продуктов питания, что должно означать, что семья не может покупать, например, более полулитра молока в день, более двух буханок хлеба, килограмм риса, - ограниченное потребление. Таким образом, продуктов в магазинах хватило бы для населения на более длительный период времени. Государство, таким образом, диктует, сколько потреблять. Что насчет реквизиции товаров. Это нечеткое положение, могут быть совершены злоупотребления, могут взять различные товары, например автомобили, под предлогом того, что "они необходимы, чтобы бороться с вирусом". Посмотрим, будут ли злоупотребления в том, что касается этого положения. Есть два момента, которые нарушают права, закрепленные в Конституции", - сказал Юлиан Русановски.

При этом от занимаемых должностей могут освобождать и руководителей учреждений, а не просто рядовых сотрудников.

"Это хорошая мера для сотрудников, но они все равно смогут уйти в отставку, когда подадут заявление об увольнении по собственной инициативе. А руководители, которые не смогут справиться с определенными ситуациями, могут лишиться места. Посмотрим, кто и как будет применять эти положения. Это нечеткие инициативы, которые оставляют место для толкований", - отмечает юрист.

На всех предприятиях и во всех организациях будет особый режим работы, мероприятия запрещены в любое время. Граждан также могут призвать в любое время для оказания определенных услуг в интересах общества.

"Однако призывать граждан не означает принуждать их. Всякий раз, когда возникала проблема или неприятность, люди приходили на помощь. Я не думаю, что это будет проблемой, и людей не будут срывать с работы, чтобы раздавать маски, например", - уточняет Юлиан Русановски.

Юрист также говорит, что с момента введения в стране режима ЧП все принятые меры не имеют прочной правовой основы и четкой экспертизы. В этих условиях Республика Молдова может оказаться в еще более глубоком кризисе.

"У нас нет демократической мотивации для того, что принимается, например, до сих пор неясно, почему дети должны учиться онлайн. Не представлено ни одного исследования, демонстрирующего это намерение. После стольких ограничений, в том числе в районах, которые просто-напросто разрушили малый и средний бизнес, власти продолжают в том же духе. У нас пандемия превращается в политическую борьбу. Недопустимо в демократической стране принимать такие меры. В следующий период мы окажемся без продовольственных запасов в магазинах, врачи не выдержат, количество краж будет расти, потому что людям будет нечего есть. Экономику тоже ждет разрушение", - говорит Юлиан Русановски.

При этом будет введен особый режим въезда и выезда из страны, особый режим передвижения на территории республики, карантинный режим. Возможно принятие других обязательных противоэпидемических мер. Предусмотрены и особые правила использования телекоммуникаций, информирование населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о мерах, принимаемых для предотвращения опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защиты людей.

Чрезвычайное положение введено на территории Республики Молдова сроком на два месяца - оно вступило в силу 1 апреля и будет действовать до 30 мая. За инициативу на заседании 31 марта проголосовали депутаты от ПСРМ и платформы Pentru Moldova. Лидер социалистов Игорь Додон заявил в студии Sputnik Moldova, что полного локдауна в республике не будет.

"Мы не допустим введения карантина, как прошлой весной, мы не допустим введения жестких ограничений. Ситуация не повторится, как в марте - апреле, когда была закрыта граница, когда все сидели дома, этого не будет. Парламент только предоставит Комиссии по чрезвычайным ситуациям больше полномочий", - сказал Игорь Додон.

А президент Майя Санду заявила, что пока не намерена обжаловать решение парламента в Конституционном суде, но не исключает такого в дальнейшем.

"Нет ничего, чтобы очень четко говорило о том, что означает чрезвычайное положение, как эти меры, которые отсутствуют, меры в условиях чрезвычайного положения, приведут к сокращению числа инфицированных людей, получат ли компенсации те, кто из-за этих мер потеряет определенные доходы, и каким образом бюджет их компенсирует", - сказала Санду.

Глава государства также полагает, что, если этого не произойдет, возникнут основания считать, что произошедшее в среду в парламенте было спектаклем, и она оставляет за собой право действовать в этих условиях соответственно.

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