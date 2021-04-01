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Военная техника на улицах Кишинева

Гайчук: военнослужащие будут патрулировать улицы наряду с полицией

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (14)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34219413/Gaychuk-voennosluzhaschie-budut-patrulirovat-ulitsy-naryadu-s-politsiey.html

И. о. главы оборонного ведомства республики дал эксклюзивный комментарий корреспонденту Sputnik Молдова и разъяснил, что будет входить в задачи военных на время ЧП.

КИШИНЕВ, 1 апр  – Sputnik. Личный состав и сотрудники Министерства обороны будут следовать требованиям Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению. Об этом Sputnik Молдова сообщил исполняющий обязанности министра обороны Молдовы Виктор Гайчук.

"Мои коллеги по требованию комиссии приступят к патрулированию улиц совместно с сотрудниками полиции", - уточнил он.

По словам главы оборонного ведомства, если властям потребуется установить карантин в каком-либо населенном пункте, Национальная армия будет полностью готова к выполнению своих обязанностей.

"Мы подчинимся решениям комиссии и будем готовы помочь в любой момент, чтобы население чувствовало себя в безопасности", - отметил Виктор Гайчук. 

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Режим ЧП в Молдове. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari
Режим ЧП в Молдове: когда власти примут решение по списку мер и запретов

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (14)

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