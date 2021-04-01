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Медицинский работник в красной зоне

Видео: чрезвычайное положение в Молдове – первые решения спецкомиссии

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (19)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34220304/video-chrezvychaynoe-polozhenie-v-Moldove-pervye-resheniya-spetskomissii.html

В четверг состоялось первое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, после того как молдавский парламент объявил чрезвычайное положение на территории всей страны в связи с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой подвел итоги заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждался план мер на период действия чрезвычайного положения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Militari pe o stradă din Chișinău
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

Старшеклассник на дистанционном обучении
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (19)

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