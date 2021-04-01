Образование во время ЧП: какие ограничения ввели власти Молдовы

И. о. премьер-министра сделал первые заявления по итогам заседания спецкомиссии после введения чрезвычайного положения в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. И. о. премьер-министра огласил первые решения Национальной чрезвычайной комиссии после введения ЧП в стране.

По его словам, было решено оставить в силе некоторые ранее выпущенные постановления спецкомиссии. В частности, речь идет о системе образования.

"Мы уверены, что пока остаются те же показатели по заболеваемости на 100 тысяч населения, образовательный процесс должен продолжаться дистанционно", – заявил Чокой.

Он уточнил, что эта мера не затронет дошкольное образование.

"Детские сады продолжат работать, чтобы родители могли туда отводить детей, если нет бабушек и дедушек", – добавил и.о. премьера.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

Молдова и COVID-19: год спустя>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova