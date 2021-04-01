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Образование во время ЧП: какие ограничения ввели власти Молдовы

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (19)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34220319/obrazovanie-vo-vremya-chp-kakie-ogranicheniya-vveli-vlasti.html

И. о. премьер-министра сделал первые заявления по итогам заседания спецкомиссии после введения чрезвычайного положения в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. И. о. премьер-министра огласил первые решения Национальной чрезвычайной комиссии после введения ЧП в стране. 

По его словам, было решено оставить в силе некоторые ранее выпущенные постановления спецкомиссии. В частности, речь идет о системе образования. 

"Мы уверены, что пока остаются те же показатели по заболеваемости на 100 тысяч населения, образовательный процесс должен продолжаться дистанционно", – заявил Чокой. 

Он уточнил, что эта мера не затронет дошкольное образование. 

"Детские сады продолжат работать, чтобы родители могли туда отводить детей, если нет бабушек и дедушек", – добавил и.о. премьера. 

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

 

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (19)

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