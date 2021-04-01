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Медработник. Архивное фото

Свежая сводка Минздрава: сколько случаев COVID подтверждено в Молдове за сутки

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (14)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34222208/svezhaya-svodka-Minzdrava-skolko-sluchaev-covid-podtverzhdeno-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1515 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Зарегистрировано пять эпизодов "импорта" инфекции – два из Франции, по одному из Египта, Румынии и России.

Общее число случаев заражения в стране достигло 231 756.

За минувшие 24 часа проведено 5988 тестов.

Коронавирус выявлен у 22 медработников: 6 врачей, 9 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 320 пациентов (из них 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 2055 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 209 907.

Медработник
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 43 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции –  5003.

"Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования скорбящей семье и коллегам в связи со смертью Юрия Катаны, который работал врачом-фармацевтом в муниципальной клинической больнице имени "Г. Палади". Его госпитализировали 5 марта. Юрий Катана был специалистом, преданным своей профессии", – отметили в Минздраве.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 108 медицинских работников.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (14)

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