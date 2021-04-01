Фото: первый Общественный центр вакцинации в Кишиневе: что нужно знать

Новый пункт вакцинации организовали в Кишиневе: здесь сможет привиться каждый, но в приоритете учителя и люди из группы риска.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Новый Общественный центр вакцинации начал свою работу в четверг, 1 апреля. Подробную информацию о работе этого пункта иммунизации представил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Место расположения

Центр открыли рядом с Академией экономических наук в столице по улице Петру Рареша, 18. Место для будущего центра вакцинации определила примэрия. Это помещение площадью более 400 квадратных метров в новом здании.

Внутри оборудованы пункты вакцинации на первом и втором этаже. Первый этаж предназначен также для людей с ограниченными возможностями, здесь оборудован удобный и доступный вход.

© Sputnik / Dmitri Terehov В ожидании открытия прививочного центра

Режим работы

Центр открыт ежедневно с 8:00 до 18:00, но в случае необходимости будет действовать и в праздничные дни с 8:00 до 15:00.

Пунктов для иммунизации внутри помещения всего шесть. Каждый сможет обслужить около 150 человек в день, таким образом, по расчетам примара, ежедневная вакцинация может достигать 1000 человек, в зависимости от наличия вакцин против COVID-19.

Процесс вакцинации

"Чтобы упростить и упорядочить процесс вакцинации, иммунизация проводится с помощью электронной системы управления потоками, основанной на электронной очереди. При этом на случай побочных эффектов или других осложнений оборудована специальная комната с источниками кислорода и аппаратом искусственного дыхания", - рассказал Чебан.

Как уточнил примар, по протоколу, каждый привитый человек находится под наблюдением специалиста в поствакцинальном зале ожидания в течение 15 минут. Согласно одностороннему потоку, люди покидают здание через отдельную дверь, чтобы снизить риск заражения от взаимодействия с другими людьми.

Что насчет сертификатов

Как заверил Чебан, каждый привитый получит соответствующий сертификат с именем и фамилией, возрастом, адресом, персональным цифровым кодом (IDNP), данными вакцины: название, первая или вторая доза препарата, серия, партия, срок годности.

Общая стоимость оснащения и ввода в действие Муниципального центра вакцинации составила около 200 тысяч леев, деньги были выделены из городского бюджета.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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