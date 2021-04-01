Додон: Россия предоставит Молдове 180 тысяч доз вакцины "Спутник V"

По словам Игоря Додона, он также проинформировал российских партнеров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 тысяч доз вакцины "Спутник V".

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Руководство России приняло решение предоставить Кишиневу 180 тысяч доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тысяч доз для Приднестровского региона. Об этом сообщил пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон по итогам встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

По словам Додона, в ходе беседы с Козаком был обсужден весь спектр двусторонних отношений, включая такие актуальные практические вопросы, как продление режима беспошлинного экспорта некоторых категорий молдавской агропромышленной продукции на российский рынок.

"Говорили также о продолжении гуманитарного сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией. Отдельным вопросом дискуссии стала борьба с пандемией. В первую очередь я поблагодарил российскую сторону за неоценимую помощь, которая была нам оказана в течение всего этого года, а именно: безвозмездная поставка медицинского оборудования, защитных масок, халатов, дезинфицирующих средств и других расходных материалов", – написал Додон на своей странице в Facebook.

Политик сообщил, что российское руководство решило откликнуться на запрос, который был направлен несколько недель назад председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаной.

"Руководство Российской Федерации приняло решение предоставить Кишиневу 180 тысяч доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тысяч доз для Приднестровского региона. Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинев в ближайшие дни. Кроме того, я проинформировал российских партнеров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 тысяч доз вакцины "Спутник V" в рамках процедуры госзакупок, начатой правительством республики", – отметил Додон.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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