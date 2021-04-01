Птицы подают нам тревожные знаки: к чему ведет изменение их популяции в Молдове

Молдавский орнитолог рассказал в Международный день птиц, который отмечается 1 апреля, о том, как изменяется фауна в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Множество факторов влияет на изменение привычной жизни птиц. Но часто они оказываются пагубными не только для самих птиц, но и для человека.

Орнитолог Олег Манторов рассказал о том, какие сигналы подают нам птицы, когда вдруг остаются на зимовку или решают свить гнездо в наших краях, хотя прежде облетали их стороной.

"С одной стороны – это увеличение биоразнообразия, а с другой – это сигнал нам о наших неправильных, неграмотных действиях по отношению к природе", – говорит специалист.

Орнитолог перечислил несколько причин изменения поведения и образа жизни птиц, которые негативно влияют и на жизнь человека.

Глобальное потепление

По его словам, определенные изменения в жизни птиц вызвало глобальное потепление. Так, в Молдове в последние годы зимой из-за теплой погоды остаются вяхири, от перелетов к кочевкам перешли скворцы и дрозды (черный и певчий дрозд). Сократилось количество прилетающих на зимовку северных хищных птиц, например зимняка (мохноногий канюк). Из воробьиных: чечетка, снегирь, желтоголовый королек, свиристель.

Строительство ГЭС на Днестре

Из-за строительства в 1983 году Новоднестровской ГЭС, а затем и Наславчской ГЭС сток Днестра стал регулироваться, изменился температурный режим воды северного участка реки от Наславчи до Сорок.

"Днестр, на этом участке, перестал замерзать даже в суровые зимние морозы, а осветленность отстоявшейся в водохранилищах воды привела к бурному зарастанию Днестра водной растительностью, так как речное дно стало освещаться до глубины двух метров", – поясняет орнитолог.

Результат такой деятельности человека привел к тому, что на этом участке реки стали останавливаться на зимовку водоплавающие и околоводные птицы как местные, так и северные, которые до этого улетели дальше на юг.

Из местных – это лебедь-шипун, кряква, лысуха, большая белая цапля, серая цапля, большой баклан. Количество видов и экземпляров северных птиц растет с каждым годом. Теперь у нас зимует лебедь-кликун и малый или тундреной лебедь, морская и хохлатая чернеть, гоголь, свиязь, крохали.

"Для орнитологов появление новых видов на Днестре в зимнее время – это интересно. Но этот факт говорит о том, что Днестр умирает: зарастает и заболачивается. А он поит большие города в Молдове и Украине", – напоминает Манторов.

Страдают из-за этого сельские населенные пункты, расположенные вдоль реки. Они фактически остаются без воды. Снижение уровня Днестра приводит к обезвоживанию колодцев, особенно на верхней террасе речной долины.

"Вот и получается, что человек работает сам против себя. А птицы только подтверждают это, и подают нам сигнал", – отмечает он.

Вырубка лесов

По словам Манторова, то, что на заброшенных сельхозугодиях появляются птицы, которых там не было, или было мало – это хорошо для охотников, однако наши земли нужны для выращивания сельхозпродукции, а не для охотничьих угодий.

Еще одна проблема – массовая, малоконтролируемая вырубка лесов. Из-за этого в Молдове исчезли на гнездовании крупный хищник беркут, филин, значительно сократилась численность большого и малого подорлика, черного аиста и других птиц.

С другой стороны – с появлением большого количества запущенных сельхозугодий, в том числе виноградников и садов, возникли условия для гнездования фазана, удода, перепела, овсянок, жаворонков. В села, граничащие с лесами, переселилась значительная часть вяхиря, черного дрозда, певчего дрозда, зяблика – чисто лесных птиц.

Орнитолог убежден, что изменение популяции птиц в Молдове в целом не несет положительного эффекта для человека. Однако при всей сложности вопроса ему в последние десятилетия мало уделяется внимания.

"Влияние человека на природу неизбежно и оно будет усиливаться. В связи с этим необходимо глубже изучать природные процессы, последствия деятельности человека на природу, делать соответствующие выводы и принимать необходимые меры", – уверен он.

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