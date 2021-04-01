Птицы подают нам тревожные знаки: к чему ведет изменение их популяции в Молдове

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Множество факторов влияет на изменение привычной жизни птиц. Но часто они оказываются пагубными не только для самих птиц, но и для человека.
Орнитолог Олег Манторов рассказал о том, какие сигналы подают нам птицы, когда вдруг остаются на зимовку или решают свить гнездо в наших краях, хотя прежде облетали их стороной.
"С одной стороны – это увеличение биоразнообразия, а с другой – это сигнал нам о наших неправильных, неграмотных действиях по отношению к природе", – говорит специалист.
Орнитолог перечислил несколько причин изменения поведения и образа жизни птиц, которые негативно влияют и на жизнь человека.
Глобальное потепление
По его словам, определенные изменения в жизни птиц вызвало глобальное потепление. Так, в Молдове в последние годы зимой из-за теплой погоды остаются вяхири, от перелетов к кочевкам перешли скворцы и дрозды (черный и певчий дрозд). Сократилось количество прилетающих на зимовку северных хищных птиц, например зимняка (мохноногий канюк). Из воробьиных: чечетка, снегирь, желтоголовый королек, свиристель.
Строительство ГЭС на Днестре
Из-за строительства в 1983 году Новоднестровской ГЭС, а затем и Наславчской ГЭС сток Днестра стал регулироваться, изменился температурный режим воды северного участка реки от Наславчи до Сорок.
Результат такой деятельности человека привел к тому, что на этом участке реки стали останавливаться на зимовку водоплавающие и околоводные птицы как местные, так и северные, которые до этого улетели дальше на юг.
Из местных – это лебедь-шипун, кряква, лысуха, большая белая цапля, серая цапля, большой баклан. Количество видов и экземпляров северных птиц растет с каждым годом. Теперь у нас зимует лебедь-кликун и малый или тундреной лебедь, морская и хохлатая чернеть, гоголь, свиязь, крохали.
"Для орнитологов появление новых видов на Днестре в зимнее время – это интересно. Но этот факт говорит о том, что Днестр умирает: зарастает и заболачивается. А он поит большие города в Молдове и Украине", – напоминает Манторов.
Страдают из-за этого сельские населенные пункты, расположенные вдоль реки. Они фактически остаются без воды. Снижение уровня Днестра приводит к обезвоживанию колодцев, особенно на верхней террасе речной долины.
"Вот и получается, что человек работает сам против себя. А птицы только подтверждают это, и подают нам сигнал", – отмечает он.
Вырубка лесов
По словам Манторова, то, что на заброшенных сельхозугодиях появляются птицы, которых там не было, или было мало – это хорошо для охотников, однако наши земли нужны для выращивания сельхозпродукции, а не для охотничьих угодий.
С другой стороны – с появлением большого количества запущенных сельхозугодий, в том числе виноградников и садов, возникли условия для гнездования фазана, удода, перепела, овсянок, жаворонков. В села, граничащие с лесами, переселилась значительная часть вяхиря, черного дрозда, певчего дрозда, зяблика – чисто лесных птиц.
Орнитолог убежден, что изменение популяции птиц в Молдове в целом не несет положительного эффекта для человека. Однако при всей сложности вопроса ему в последние десятилетия мало уделяется внимания.
"Влияние человека на природу неизбежно и оно будет усиливаться. В связи с этим необходимо глубже изучать природные процессы, последствия деятельности человека на природу, делать соответствующие выводы и принимать необходимые меры", – уверен он.
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