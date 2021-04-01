Полный список ограничений, которые будут действовать в Молдове в период ЧП

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой озвучил решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые были приняты в первый день действия нового чрезвычайного положения из-за COVID-19.

"Комиссия предложила новые меры ограничительного характера и организации административного процесса на весь период чрезвычайного положения", – сказал Чокой.

По его словам, власти ищут источники для поддержки населения и бизнеса.

Среди основных новых мер и ограничений:

пока остаются те же показатели по заболеваемости на 100 тысяч населения, образовательный процесс должен продолжаться дистанционно. Эта мера не затронет дошкольное образование. Детские сады продолжат работать;

в Кишиневе и Бельцах с 3 апреля вводится особый режим передвижения – комендантский час с 23.00 до 05.00. Исключения будут действовать для передвижений в профессиональных целях, по медицинским показателям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (что можно доказать билетом на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт);

при проверке причины передвижения в профессиональных целях человек обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (бумажный или электронный носитель) или же декларацию о собственной ответственности, написанное в свободной форме (имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дата заполнения и подпись);

при проверке причины передвижения в личных целях необходимо предъявить по запросу правоохранительных органов декларацию о собственной ответственности, включающую имя, фамилию, дату рождения, домашний адрес, причину и продолжительность поездки, дату заполнения и подпись;

вводится запрет на посещение парков, игровых и спортивных площадок и зон отдыха;

лица, находящиеся вне дома, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

специальный режим работы на всей территории страны – все частные и госучреждения могут выводить одновременно на работу не более 30 процентов персонала, который задействован для работы в офисах, так как на производстве число сотрудников нельзя сократить по технологическим причинам. Если дистанционная работа невозможна, должны быть введен режим работы по сменам или группам;

филиалы Агентства госуслуг принимают посетителей только по предварительной записи. Это делается для того, как пояснил Чокой, чтобы избежать очередей из посетителей для получения необходимых документов, булетина и паспорта;

услуги территориальных органов кадастра, которые требуют выезд на место для проведения работу, будут оказываться при строгой необходимости;

приостановлена организация торжественных церемоний по регистрации новорожденных;

церемонии бракосочетании могут проходить исключительно в ЗАГСе или мультифункциональных центрах без торжеств в присутствии молодоженов;

запрещены митинги и любые массовые мероприятия;

запрещается отключать электроэнергию, отопление, природный газ или воду в случае несвоевременной оплаты бытовым потребителям или накладывать штрафы на физлиц. Под исключение попадают ситуаций, когда отключение направлено на избежание рисков для жизни здоровья граждан или порчи имущества. Данная мера не распространяется в отношении промышленных потребителей;

вводится мораторий на проверки предприятий — разрешены только проверки со стороны Нацагентства по безопасности пищевых продуктов и Нацагентства по регулированию в энергетике;

государственные и частные клиники по требованию обязаны предоставлять медперсонал для больниц, где лечат COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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