Выборы в парламент Гагаузии отменены – комиссия по ЧС

Завершилось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии. Членам комиссии предстояло принять сложное решение – будут ли перенесены выборы в гагаузский парламент.

Комрат, 1 апр – Sputnik, Максим Топал. По результатам дебатов было решено все же приостановить предвыборную кампанию на весь период действия введенного с 1 апреля по 30 мая в стране режима чрезвычайного положения.

По завершении режима ЧП в Молдове Центризбирком Гагаузии сможет возобновить избирательную кампанию, а также утвердить новую дату проведения голосования. Помимо этого, членов ЦИК автономии обязали привести календарный план и другие нормативные акты в соответствие с постановлением КЧС.

Напомним, избирательная кампания по выборам гагаузских депутатов началась 17 марта. За две недели в избирательной гонке зарегистрировалось свыше 120 участников. Голосование должно было состояться 16 мая.

Всего в гагаузском парламенте, согласно действующему законодательству, работают 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

Режим чрезвычайного положения был введен 31 марта парламентом Молдовы. С 1 апреля по 31 мая в Молдове был принят целый ряд ограничительных мер.

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