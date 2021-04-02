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Арест

Дело о коррупции в Мэкэрешть: мэр арестован

© CC0 / Pixabay / 4711018
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34227325/delo-o-korruptsii-v-macaresti-mer-arestovan.html

В селе Мэкэрешть продолжается дело о коррупции. Судьи приняли решение арестовать главу местной примэрии.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Судьи полностью удовлетворили ходатайство Антикоррупционной прокуратуры об аресте на 30 суток примара села Макэрешть Унгенского района, обвиненного в пассивной коррупции.

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© Sputnik / Mihai Caraus
Коррупция в Мэкэрешть: мэру выдвинуты обвинения

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

Как отметили в ведомстве, мэр вместе с техническим руководителем работ по снабжению питьевой водой жителей коммуны был задержан в конце марта Антикоррупционной прокуратурой и сотрудниками Национального антикоррупционного центра, которые зафиксировали их противоправные действия.

По информации следствия, согласно доказательствам, обвиняемые вымогали у администратора компании, ответственной за строительство водопровода в данном населенном пункте, 410 тысяч леев для подписания протокола исполнения и окончательной приемки работ.

Технический менеджер признал свою вину и сотрудничает с прокуратурой. В связи с этим было принято решение вести расследование в отношении него, пока он находится на свободе. При этом ему был запрещен выезд из страны. 

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