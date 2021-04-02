Дело о коррупции в Мэкэрешть: мэр арестован

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Судьи полностью удовлетворили ходатайство Антикоррупционной прокуратуры об аресте на 30 суток примара села Макэрешть Унгенского района, обвиненного в пассивной коррупции.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, мэр вместе с техническим руководителем работ по снабжению питьевой водой жителей коммуны был задержан в конце марта Антикоррупционной прокуратурой и сотрудниками Национального антикоррупционного центра, которые зафиксировали их противоправные действия.

По информации следствия, согласно доказательствам, обвиняемые вымогали у администратора компании, ответственной за строительство водопровода в данном населенном пункте, 410 тысяч леев для подписания протокола исполнения и окончательной приемки работ.

Технический менеджер признал свою вину и сотрудничает с прокуратурой. В связи с этим было принято решение вести расследование в отношении него, пока он находится на свободе. При этом ему был запрещен выезд из страны.

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