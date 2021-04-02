Стали известны вероятные сроки доставки в Молдову "Спутника V"

О том, когда предоставленная Россией партия вакцины против COVID-19 будет доставлена в Молдову, в своем видеоблоге сообщил экс-президент страны.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть доставлена в Молдову до конца апреля, об этом заявил в пятницу пятый президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон в своем еженедельном видеоблоге.

"Поставка вакцины начнется во второй половине следующей недели, чтобы в сжатые сроки – в конце апреля или начале мая – она уже была в Молдове. Также я обсудил с российской стороной процесс закупки вакцины", - отметил Додон.

Напомним, политик находится в России с двухдневным рабочим визитом, в четверг он встретился с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

По итогам встречи стало известно, что РФ готова предоставить молдавской стороне 180 тысяч доз иммунного препарата в качестве гуманитарной помощи. Еще 60 доз направят в Приднестровье.

Додон сообщил, что российское руководство решило откликнуться на запрос, который был направлен несколько недель назад председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаной.

Ранее с подобной просьбой в Россию обращалась президент Молдовы Майя Санду.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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