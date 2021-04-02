Гречаная встретилась с послом России: главный вопрос - поставки вакцины

Россия рассматривает возможность выделения еще 500 тысяч доз вакцины для закупки этой партии молдавской стороной.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная провела в пятницу встречу с послом России в нашей стране Олегом Васнецовым. Об этом сообщила пресс-служба законодательного форума.

Отмечается, что российский дипломат проинформировал о решении властей РФ предложить Молдове партию из 180 тысяч доз вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, речь шла и о партии препарата для закупки молдавской стороной.

"Олег Владимирович сообщил о рассмотрении российской стороной решения о выделении для нашей страны 500 тысяч доз для закупки в кратчайшие сроки", - уточнила Гречаная.

Оба решения приняты в ответ на официальный запрос, адресованный 26 февраля этого года спикером парламента Молдовы президенту России Владимиру Путину.

"Выразила признательность руководству России и всему российскому народу за оперативное решение помочь Республике Молдова в чрезвычайно сложный период. И сейчас, как не раз было в различных сложных ситуациях, с которыми сталкивался молдавский народ, Россия проявила истинно братский дух. Этот факт по достоинству оценен властями и гражданами республики", - отметила спикер.

В заключение она выразила уверенность, что эта вакцина спасет множество людей и позволит Молдове как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

В связи с этим Гречаная направила послу благодарственное письмо на имя президента России.

Ранее стало известно, что вакцина "Спутник V" будет доставлена в нашу страну до конца апреля.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova