Потребители тепла имеют право регулировать его индивидуально - поставщик

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Потребители тепла могут самостоятельно регулировать его объем. Как сообщили в Termoelectrica, подключение, отключение, а также регулирование отопления в жилых блоках, подключенных к системе центрального отопления, осуществляется по запросу потребителей управляющим жилищным фондом или ответственным за счетчик, назначенным большинством квартиросъемщиков.
"Если в течение дня температура наружного воздуха высока и радиаторы перегреваются, мы рекомендуем потребителям запросить у управляющего жилищным фондом или Termoelectrica отрегулировать потребление тепловой энергии", - отметили на предприятии.
В компании напоминают про индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые установлены у потребителей.
"ИТП автоматически регулируют потребление тепловой энергии в соответствии с настройками по умолчанию, в соответствии с температурой наружного воздуха и индивидуальными потребностями потребителей без необходимости физического вмешательства представителей управляющего жилищным фондом или Termoelectrica", - сказал генеральный директор предприятия Вячеслав Ени.
Termoelectrica обеспечивает подачу тепловой энергии до точки подключения здания, а инженерная система отопления внутри блока управляется арендаторами через администратора или управляющего жилищным фондом.
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