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Отопление

Потребители тепла имеют право регулировать его индивидуально - поставщик

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34228019/Potrebiteli-tepla-imeyut-pravo-ego-regulirovat-individualno-postavschik.html

Предприятие - поставщик услуги теплоснабжения Termoelectrica проинформировало, как можно регулировать объем тепла в жилых домах, подключенных к системе центрального отопления.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Потребители тепла могут самостоятельно регулировать его объем. Как сообщили в Termoelectrica, подключение, отключение, а также регулирование отопления в жилых блоках, подключенных к системе центрального отопления, осуществляется по запросу потребителей управляющим жилищным фондом или ответственным за счетчик, назначенным большинством квартиросъемщиков.

"Если в течение дня температура наружного воздуха высока и радиаторы перегреваются, мы рекомендуем потребителям запросить у управляющего жилищным фондом или Termoelectrica отрегулировать потребление тепловой энергии", - отметили на предприятии.

Отопление
© Sputnik / Miroslav Rotari
Более 20 тысяч кишиневцев получили компенсации за отопление
При этом предлагается обратиться либо в информационный центр компании, либо в приложение Viber и страничку в соцсети.

В компании напоминают про индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые установлены у потребителей.

"ИТП автоматически регулируют потребление тепловой энергии в соответствии с настройками по умолчанию, в соответствии с температурой наружного воздуха и индивидуальными потребностями потребителей без необходимости физического вмешательства представителей управляющего жилищным фондом или Termoelectrica", - сказал генеральный директор предприятия Вячеслав Ени.

Termoelectrica обеспечивает подачу тепловой энергии до точки подключения здания, а инженерная система отопления внутри блока управляется арендаторами через администратора или управляющего жилищным фондом.

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Теги:
теплоэнергия, отопление

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