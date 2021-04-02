МВД Молдовы мобилизовано: сотрудники будут патрулировать общественные места

Как отметил глава ведомства, в случае необходимости Национальной армии будет направлен запрос для оказания помощи в усилении контроля.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Личный состав Министерства внутренних дел Молдовы (МВД) полностью мобилизован для участия в мероприятиях по предотвращению распространения пандемии COVID-19. Об этом было заявлено на заседании, которое глава ведомства провел в пятницу с руководителями управлений Генерального инспектората МВД.

"Личный состав МВД полностью мобилизован для осуществления мероприятий по предотвращению распространения пандемии COVID-19, но без ущерба для основной оперативной деятельности министерства", - заявил глава ведомства Павел Войку.

В то же время министр внутренних дел поблагодарил сотрудников за их участие в поддержании правопорядка, предотвращении дорожно-транспортных происшествий и борьбе с преступностью.

"Жизненно важно консолидироваться, чтобы противостоять новым вызовам пандемии и приложить все усилия и средства, перераспределив все имеющиеся силы. В случае необходимости мы обратимся к Национальной армии с просьбой об усилении патрулирования и контроля за соблюдением рекомендаций на транспортных остановках, в парках, во дворах и других общественных местах", - отметил Войку.

Министр подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить проверке в ночное время соблюдения ограничений в ресторанах, ночных клубах и других местах. Он также отметил, что содействие соблюдению положений Комиссии по чрезвычайным ситуациям и подчинение законным требованиям представителей МВД может существенно способствовать прекращению распространения пандемии COVID-19.

С начала пандемии в Республике Молдова более 16 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел были задействованы в мероприятиях по предотвращению распространении коронавируса и информированию граждан об опасности заражения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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