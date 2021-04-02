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Кишиневские троллейбусы

Видео: в Кишиневе вышли на линию десять новых троллейбусов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (214)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34228699/v-kishineve-vyshli-na-liniyu-25-novykh-trolleybusov.html

Еще несколько единиц общественного транспорта вышли на линию в молдавской столице. По мнению властей, это поможет лучше обеспечивать горожан транспортом в час пик.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Примэрия Кишинева запустила на линию еще десять новых троллейбусов. Об этом на официальной церемонии в пятницу заявил мэр столицы Ион Чебан.

Троллейбус
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: в Кишиневе появятся еще два современных троллейбуса "гармошки"

По его словам, новые единицы транспорта будут курсировать на маршрутах №2, 4, 9 и 21.

"Все эти троллейбусы были закуплены в Белоруссии. Они комфортабельные, отвечают всем международным стандартам", - пояснил Чебан. 

По данным градоначальника, лишь за последние полгода в молдавскую столицу доставили порядка 50 дополнительных единиц электротранспорта: 25 - из Риги и еще 25 - из Белоруссии. 

"В ближайшее время доставим еще два троллейбуса из Италии. Благодаря этому пополнению троллейбусного парка уже в мае может появиться новый маршрут по улице Албишоара, за который проголосовало больше 10 тысяч горожан", - добавил примар. 

 

Как пояснил примар, троллейбусы собраны в ремонтной мастерской МП "Управление электротранспорта Кишинева" и оснащены:

Как рассказал глава столичного управления электротранспорта Дорин Черный, новые транспортные единицы заменят некоторые троллейбусы, которым более 35 лет. 

"Сейчас у нас есть 323 транспортные единицы. Они выходят на линии ежедневно, это максимальное количество. Если смотреть по динамике за прошедший год, то ежедневное количество транспорта в работе увеличилось на 20 единиц", - объяснил Черный. 

По его мнению, новые приобретения помогут властям лучше обеспечивать горожан транспортом в час пик. 

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Тема:
События Кишинева (214)

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