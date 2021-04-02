Видео: в Кишиневе вышли на линию десять новых троллейбусов

Еще несколько единиц общественного транспорта вышли на линию в молдавской столице. По мнению властей, это поможет лучше обеспечивать горожан транспортом в час пик.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Примэрия Кишинева запустила на линию еще десять новых троллейбусов. Об этом на официальной церемонии в пятницу заявил мэр столицы Ион Чебан.

По его словам, новые единицы транспорта будут курсировать на маршрутах №2, 4, 9 и 21.

"Все эти троллейбусы были закуплены в Белоруссии. Они комфортабельные, отвечают всем международным стандартам", - пояснил Чебан.

По данным градоначальника, лишь за последние полгода в молдавскую столицу доставили порядка 50 дополнительных единиц электротранспорта: 25 - из Риги и еще 25 - из Белоруссии.

"В ближайшее время доставим еще два троллейбуса из Италии. Благодаря этому пополнению троллейбусного парка уже в мае может появиться новый маршрут по улице Албишоара, за который проголосовало больше 10 тысяч горожан", - добавил примар.

Как пояснил примар, троллейбусы собраны в ремонтной мастерской МП "Управление электротранспорта Кишинева" и оснащены:

системами кондиционирования воздуха; © Sputnik / Mihai Caraus В Кишиневе перекроют оживленную улицу: как будет ходить общественный транспорт

камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения;

USB-розетками;

оптическими блоками на основе светодиодов;

зеркалами с электрической регулировкой;

пандусом для людей с ограниченными возможностям.

Как рассказал глава столичного управления электротранспорта Дорин Черный, новые транспортные единицы заменят некоторые троллейбусы, которым более 35 лет.

"Сейчас у нас есть 323 транспортные единицы. Они выходят на линии ежедневно, это максимальное количество. Если смотреть по динамике за прошедший год, то ежедневное количество транспорта в работе увеличилось на 20 единиц", - объяснил Черный.

По его мнению, новые приобретения помогут властям лучше обеспечивать горожан транспортом в час пик.

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