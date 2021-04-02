Более 20 лет тюрьмы за убийство и поножовщину — суд огласил приговор

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Жителя села Пухэчень Новоаненского района приговорили к 21 году лишения свободы за умышленное убийство, покушение на убийство, насилие над ответственным лицом, а также за два эпизода хулиганства.

Все это 24-летний житель села совершил за один день, 15 июня 2020 года. Подсудимый вместе с двумя другими сельчанами отдыхал на берегу Днестра, затем между ними вспыхнула ссора. Мужчина сбегал домой, взял там три ножа и вернулся обратно. Одного из односельчан зарезал, другого — ранил. Поножовщину остановили случайные свидетели.

Сразу после убийства мужчина был задержан и находился под стражей до вынесения приговора.

Следствие установило, что мужчина не впервые проявлял агрессию. Он также обвинялся в нападении в пьяном виде на нескольких человек осенью 2019 года, в том числе на мэра населенного пункта, которые собрались в центре села, чтобы отметить храмовый праздник. Напал и на сотрудников полиции, которые прибыли, чтобы утихомирить хулигана.

Известно, что несколько лет назад он был зачислен во французский Иностранный легион.

Прокуратура Новоаненского района, которая требовала приговорить подсудимого к 25 годам лишения свободы, сочла приговор слишком мягким и заявила, что будет оспаривать его в соответствии с законом.

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