Два прокурора из Кишинева пойдут под суд за взятки

Двое служителей Фемиды получали взятки от менеджеров одной из компаний в обмен на обещание вывести их из-под уголовного преследования по делу об уклонении от налогов.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отправила в суд дело прокуроров, обвиняемых в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, эти двое были задержаны в 2018 году вместе с главным следователем по уголовным делам из Инспектората полиции сектора Чеканы, а также сотрудником из управления №3 Национального инспектората расследований в Генинспекторате полиции.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемые якобы получили от менеджеров одной компании 70 тысяч евро и 6 тысяч долларов, вымогая изначально 200 тысяч евро. За эту сумму прокуратура и сотрудники полиции должны были освободить их из-под стражи, прекратить дело об уклонении от уплаты налогов и снять с трех бизнесменов уголовное преследование.

"Получив часть предполагаемой суммы, прокуроры по согласованию с полицейскими "организовали" освобождение трех бизнесменов из так называемого "предварительного заключения" под якобы судебный контроль и вернули бизнесменам часть вещей, в том числе авто BMW X5 и некоторые документы, ранее собранные при обыске", - сообщили в Генпрокуратуре.

Впоследствии было констатировано, что подозрения в отношении бизнесменов об уклонении от уплаты налогов беспочвенны, прокуроры посоветовали эти менеджерам признать вину, обещая, что их действия переквалифицируют как "ошибки в документах".

В 2018 году по запросу генерального прокурора Высший совет прокуроров отстранил двух своих коллег от должности до окончательного принятия решения по делу, в котором они находятся.

"Чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного совершением преступления, а также гарантировать исполнение приговора, Антикоррупционная прокуратура наложила арест на четыре движимых и четыре недвижимых имущества обвиняемых", - отметили в Генпрокуратуре.

Если они будут признаны виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч леев и лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Кроме того, суд должен принять решение на счет взыскания в пользу государства 27 тысяч леев за судебные расходы.

Как напомнили в Генпрокуратуре, в отношении полицейских суд уже вынес приговоры ранее. Некоторые получили штрафы и были уволены, кому-то вынесли приговор в виде тюремного заключения. А полицейский из Инспектората полиции сектора Чеканы был выведен из-под уголовного преследования ввиду отсутствия достаточного количества доказательств его участия в преступлении.

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