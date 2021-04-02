Видео: потасовка на заседании мунсовета - что не поделили чиновники

Скандал на заседании муниципального совета в Кишиневе: представители партии "Действие и солидарность" подрались с членами "Платформы DA".

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Во время заседания Кишиневского муниципального совета в пятницу произошла потасовка между представителями двух партий - "Действие и солидарность"(PAS) и "Платформа DA".

Инцидент произошел во время голосования по проекту о недвижимости. Мунсоветники от PAS заявили, что члены "Платформы DA" голосуют за проект, в котором множество нарушений. Они посчитали, что этот документ составлен не в интересах жителей Кишинева, а в интересах местных народных избранников.

Когда слова закончились, чиновники бросились в драку.

В связи с этим инцидентом в работе совета объявили перерыв.

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