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Примэрия Кишинева

Видео: потасовка на заседании мунсовета - что не поделили чиновники

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
События Кишинева (216)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34230178/na-zasedanii-munsoveta-proizoshla-potasovka-chto-ne-podelili-chinovniki.html

Скандал на заседании муниципального совета в Кишиневе: представители партии "Действие и солидарность" подрались с членами "Платформы DA".

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Во время заседания Кишиневского муниципального совета в пятницу произошла потасовка между представителями двух партий - "Действие и солидарность"(PAS) и "Платформа DA".

Инцидент произошел во время голосования по проекту о недвижимости. Мунсоветники от PAS заявили, что члены "Платформы DA" голосуют за проект, в котором множество нарушений. Они посчитали, что этот документ составлен не в интересах жителей Кишинева, а в интересах местных народных избранников. 

Когда слова закончились, чиновники бросились в драку. 

В связи с этим инцидентом в работе совета объявили перерыв.

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Тема:
События Кишинева (216)

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