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Полицейская мигалка

Задержаны изготовители поддельных справок о негативном тесте на COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (25)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34230331/zaderzhany-izgotoviteli-poddelnyh-negativnyh-testov-na-covid-19.html

Производство фальшивых справок о результатах теста было поставлено на поток, обнаружены списки с именами десятков "клиентов", которые воспользовались услугами преступников.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В столице задержана группа изготовителей поддельных справок с негативными результатами тестов на COVID-19.

Задержанные имели отношение к пассажирским перевозкам между Молдовой и Румынией. В ходе обысков были обнаружены поддельные справки с отрицательными результатами теста на коронавирус, которые необходимо предъявлять при пересечении государственной границы.

Кроме того, были обнаружены и изъяты поддельные печати медицинских учреждений, семейных врачей и нотариуса, фальшивые румынские свидетельства о профессиональном обучении на водителя, мобильные телефоны и списки с именами десятков "клиентов" преступной группы.

Подозреваемым - троим мужчинам в возрасте от 28 до 32 лет - согласно действующему законодательству грозит штраф от 27 500 до 47 500 леев, либо неоплачиваемая работа на благо общества от 180 до 240 часов, либо тюремное заключение на срок до 5 лет.

Полиция продолжает расследование для установления всех лиц, причастных к мошеннической схеме.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (25)

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Теги:
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