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Новые правила при пересечении границы во время режима ЧП — что изменилось

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (29)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34231167/novye-pravila-pri-peresechenii-granicy-vo-vremya-rezhima-chp-chto-izmenilos.html

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела особый противоэпидеческий порядок пересечения государственной границы.

КИШИНЕВ, 2 апреля – Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) объявила о новых правилах пересечения государственной границы на период действия чрезвычайного положения.

В соответствии с распоряжениями КЧС при въезде в Республику Молдова необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, обязательно с QR-кодом, выполненный не позднее чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для тех, кто путешествует на личном транспорте), или представить документ, подтверждающий получение вакцины против COVID-19, включая вторую дозу, на румынском, английском, французском или русском языке.

Пресс-атташе пограничной полиции Дорина Русу сообщила Sputnik Молдова, что требование об обязательном наличии QR-кода на отрицательном тесте на коронавирус необходимо, так как в последнее время участились попытки пересечения границы с поддельными тестами.

Второе уточнение касается вакцинированных людей, которые должны доказать, что получили обе дозы вакцины COVID-19. Ранее к пересекающим границу такого требования не предъявляли.

Министерство Внутренних Дел МВД
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом, если у пассажиров выявлена ​​высокая температура, вступает в действие ранее установленная процедура.

"Когда у человека обнаружена высокая температура, пограничник вызывает скорую помощь, а затем действует в соответствии с протоколом", – сказала Дорина Русу.

Правила касаются не только иностранных граждан, но и граждан Республики Молдова.

Операторам пассажирских перевозок предписано не допускать к посадке пассажиров, которые не располагают упомянутыми документами.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (29)

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Теги:
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