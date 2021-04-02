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Муниципальный центр вакцинации

В Кишиневе будут вакцинировать по тысяче человек ежедневно — Ион Чебан

© Sputnik / Dmitri Terehov
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (29)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34231817/v-stolice-budut-vakcinirovat-po-tysyache-chelovek-ezhednevno-ion-cheban.html

По сообщению градоначальника, столице передано 2500 доз иммунопрепарата, однако муниципалитет просит центральные власти выделить больше.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В столичном Центре вакцинации от COVID-19 в первый день его работы привиты 150 человек из 200 запланированных, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Еще 50 человек не явились на процедуру и будут включены в дополнительные списки. В пятницу, во второй день работы центра, планируется вакцинировать более 300 человек.

По заявлению генпримара, муниципальные власти намерены ускорить процесс иммунизации, чтобы охватить 1000-1200 человек ежедневно — это максимальная загрузка, с которой может справиться центр.

Чебан сообщил, что для вакцинации граждан Минздрав передал столичной администрации 2500 доз вакцины, однако этого недостаточно, и муниципалитет продолжает переговоры с центральными властями.

"Мы продемонстрировали, что муниципалитет может быстро мобилизоваться и создать адекватные условия для работы первого Муниципального центра вакцинации от COVID-19. Так же было и с Центром COVID-19 на Moldexpo, который был обустроен в рекордно короткие сроки", — заявил градоначальник.

Он напомнил, что всего за пять дней у помещения центра были обустроены подъездные дороги, установлены дополнительные дорожные знаки, скамейки и урны для мусора, подключены сети и водопровод.

В муниципальном бюджете есть средства для открытия и других центров вакцинации от COVID-19, сообщил Чебан.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (29)

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Теги:
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