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Новые данные Минздрава: сколько случаев СOVID-19 подтверждено в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (32)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210402/34234228/novye-dannye-minzdrava-skolko-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove.html

Представлена свежая статистика по новым случаям коронавируса, выявленным за минувшие 24 часа в республике.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1380 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Первый день Чрезвычайного положения в Кишиневе.
© Sputnik / Mihai Caraus
Положение в Молдове - чрезвычайное, "пофигизм" - обычный

Зарегистрировано восемь эпизодов "импорта" инфекции: по два – из Германии и Италии, по одному – из Франции, Люксембурга, Румынии и Украины.

Общее число случаев заражения в стране достигло 233 136.

За минувшие 24 часа проведено 5864 теста.

Коронавирус выявлен у 33 медработников: 8 врачей, 12 медсестер и 13 сотрудников вспомогательного персонала.

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© Sputnik / Vadim Rusu
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
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В крайне тяжелом состоянии находятся 323 пациента (из них 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1896 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 211 803.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 45 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 5048.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (32)

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