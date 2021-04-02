Экс-премьер Молдовы прокомментировал ограничения во время нового ЧП

Бывший глава правительства республики считает, что чрезвычайное положение нужно было вводить в республике раньше, чтобы пандемической ситуацией управлять эффективнее. При этом он раскритиковал решение о запрете пребывания граждан в парках.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Экс-премьер Молдовы Ион Кику считает, что за последние несколько месяцев пандемия не управлялась корректно, а политики думают лишь о своих рейтингах, а не о рисках вируса. Об этом он заявил в пресс-центе Sputnik Молдова.

"Я не могу давать оценки действиям временного правительства в связи с управлением пандемией. С декабря по настоящее время подход к пандемии смягчился, но здесь речь идет о бездействии нескольких факторов: правительство, парламент и администрация президента, которые не приняли некоторые решения, но должны были выступить с ограничениями, хотя они и не пользуются популярностью среди граждан", – сказал Кику.

По его мнению, чрезвычайное положение лучше было ввести раньше. Кику прокомментировал и последние постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как считает экс-премьер, всегда некоторые решения могут вызвать дискуссии и критику, и это нормально.

"Ограничение на передвижение ночью… Понятно, что днем нельзя ограничить доступ граждан, но ночью – некоторая деятельность, и хорошо было пояснить, на каких условиях ограничена. Некоторые решения лишены логики. Что касается парков, считаю, что это ошибка. Мы ограничивали, но лишь на две недели. Сейчас нет ограничения, чтобы люди сидели дома, но ограничен доступ в парки, и я считаю это нелогичным. Надеюсь, коллеги выступят с поправками", – отметил Кику.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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