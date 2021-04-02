Документы для приема в первый класс: что надо знать родителям в Кишиневе

В молдавской столице в рамках первого этапа записи в школу продолжается подача заявок на зачисление детей в первый класс.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Всего за сутки в рамках платформы www.escoala.chisinau.md подано более 2300 онлайн-заявок на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан в своем Telegram-канале.

По его словам, все запросы анализируются в том порядке, в котором они поступили.

Градоначальник напомнил, что регистрация ребенка в первый класс осуществляется бесплатно.

"Доступ к платформе www.escoala.chisinau.md, также можно получить по адресу https://educatieonline.md/... Планируемое число детей в первый класс в 2021-2022 учебном году – 9156 человек", – уточнил примар.

Какие документы потребуются для зачисления в 1-й класс:

заявление на регистрацию;

копия удостоверения личности родителя / законного представителя ребенка;

копия свидетельство о рождении ребенка.

В начале учебного года родитель должен представить в учебное заведение:

медицинскую карту ребенка; © Sputnik / Alexander Kryazhev Запись детей в первый класс в Кишиневе: сколько подано заявок

две фотографии ребенка (размер 3х4 сантиметра);

отчет о физическом, социально-эмоциональном, когнитивном, языковом и коммуникативном развитии ребенка, а также о развитии обучающих способностей и навыков по окончании подготовительной группы (для детей, посещавших подготовительную группу);

положительное решение муниципальной комиссии по образованию в отношении школьной зрелости детей, не достигших семилетнего возраста до начала учебного года и не посещавших подготовительную группу учреждения дошкольного образования.

"Психологическое обследование детей проведут специалисты Психолого-социально-педагогического центра Главного управления образования, молодежи и спорта по предварительной записи по телефону: 022-270-667", – обратил внимание Чебан.

Он также напомнил, что это первый этап приема детей в первый класс, который проходит с 1 апреля по 11 июня.

"Второй этап запланирован с 14 июня по 30 августа этого года и предполагает заполнение оставшихся мест в школе, а также детей из других школьных округов на оставшиеся места", – уточнил градоначальник.

По его словам, для получения дополнительной информации родители могут позвонить по телефону (22) 20-16-09, время работы: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 или отправить сообщение по электронной почте: escoala@pmc.md.