В Минздраве рассказали: как можно сдать тест на COVID-19 бесплатно

Молдавские власти закупили еще партию экспресс-тестов и разъяснили, где и как можно пройти это исследование.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Еще 100 000 экспресс-тестов для выявления SARSCoV-2 Ag переданы в лабораторию Национального агентства общественного здоровья и должны быть распределены для оказания первичной и госпитальной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Люди с симптомами COVID-19 или те, кто был в контакте с заболевшим человеком, могут бесплатно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2, обратившись к своему семейному врачу", – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что экспресс-тестирование следует проводить в первые несколько дней после появления симптомов. По истечении этого срока результат такого исследования следует игнорировать, так как он может оказаться неверным. Если у человека есть симптомы COVID-19 и экспресс-тест отрицательный, необходимо провести исследование методом ПЦР для подтверждения диагноза, уточнили в Минздраве.

"Экспресс-тестирование позволит получить результаты в более короткие сроки, увеличит возможности ведения каждого случая и позволит принять оперативные меры общественного здоровья и контролю контактов. Эти типы тестов будут использоваться в отделениях неотложной помощи и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи", – пояснили в ведомстве.

Экспресс-тесты закуплены в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова". В общей сложности таким путем приобретено 300 000 тестов.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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