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Добровольно, бесплатно: в Тирасполе проведут тестирование на ВИЧ и гепатит С

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210403/34232735/dobrovolno-i-besplatno-v-tiraspole-provedut-testirovanie-na-vich-gepatit-s.html

Скрининг будет проводиться ежедневно в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр – Sputnik. С 5 по 19 апреля в Тирасполе будет проходить бесплатное тестирование на ВИЧ, гепатит С и сифилис. Акция приурочена к Всемирному дню здоровья.

"Всех желающих ждут в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по будням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.30", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Врачи. Архивное фото
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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Предварительная запись не нужна. Каждый пришедший получит печатные информационные материалы.

Тестирование анонимное, результат на бумаге не выдается.

В рамках акции также будут организованы просветительские выступления специалистов в области ВИЧ. Так, запланированы онлайн-лекции для образовательных учреждений по профилактике инфекции среди молодежи.

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Теги:
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