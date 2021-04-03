Добровольно, бесплатно: в Тирасполе проведут тестирование на ВИЧ и гепатит С

Скрининг будет проводиться ежедневно в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр – Sputnik. С 5 по 19 апреля в Тирасполе будет проходить бесплатное тестирование на ВИЧ, гепатит С и сифилис. Акция приурочена к Всемирному дню здоровья.

"Всех желающих ждут в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по будням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.30", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Предварительная запись не нужна. Каждый пришедший получит печатные информационные материалы.

Тестирование анонимное, результат на бумаге не выдается.

В рамках акции также будут организованы просветительские выступления специалистов в области ВИЧ. Так, запланированы онлайн-лекции для образовательных учреждений по профилактике инфекции среди молодежи.

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