В Кишиневе временно изменилось движение общественного транспорта

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В выходные 3 и 4 апреля ограничено движение общественного транспорта по улице Иона Крянгэ на отрезке между улицами В. Белинского и Е. Коки. Об этом сообщили в примэрии столицы.

"Мера принята муниципальными властями для выполнения работ по прокладке инженерных сетей в течение выходных дней, которые требуют полного прекращения транспортного движения в этой зоне", – отметили в администрации.

В связи с этим движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

дополнительный троллейбусный маршрут "D" (Балканское шоссе – Медуниверситет), который выглядит следующим образом: с улицы Алба-Юлия по улицам Конституцией, В. Лупу, Т. Владимиреску (завод Aschim), В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, Г. Коандэ, Каля Ещилор, парк "Алунелул"; обратный путь: с улицы Каля Ещилор по бульвару Штефана чел Маре, улицам А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, В. Белинского, И. Крянгэ, Алба-Юлия, Балканскому шоссе. Число транспортных единиц будет определяться по мере необходимости;

троллейбусы маршрута №1 в направлении сектора Буюканы ездят с бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, Т. Владимиреску; а в направлении центра города: с улицы Т. Владимиреску по улицам В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту;

маршрут троллейбуса №21 укорочен до улицы Каля Ещилор (Барьера Скулень);

маршрут троллейбуса №22 укорочен от площади Д. Кантемира до парка "Алунелул";

автобус №11 идет с улицы Т. Владимиреску по улицам И. Крянгэ, В. Белинского, И. Пеливан, Алба-Юлия, И. Крянгэ, Т. Владимиреску и далее по установленному ранее маршруту; © Sputnik / Mihai Caraus В Кишиневе вышли на линию десять новых троллейбусов

маршрут автобуса №26 изменен так: в направлении улицы Алба-Юлия с бульвара Штефана чел Маре по улицам С. Лазо, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, В. Белинского, И. Крнягэ и далее по установленному ранее маршруту; в направлении центра города с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту;

микроавтобусы маршрутов №101, 121, 125, 172 и 174 в направлении улицы Алба-Юлия ездят с улицы И. Крянгэ по улицам Е. Коки, П. Чайковского, В. Белинского, И. Крянгэ и далее по установленному ранее маршруту; в направлении центра города – с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, И. Раду, Е. Коки, И, Крянгэ и далее по установленному ранее маршруту;

микроавтобусы маршрута №103 в направлении улицы Алба-Юлия следуют с улицы И. Крянгэ по улицам Е. Кока, И. Некулче, В. Белинского и далее по установленному ранее маршруту; в направлении центра города – с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, И. Никулче, Е. Коки, И, Крянгэ и далее по установленному ранее маршруту.

Также в ближайший период будет ограничено движение на трех других дорожных артериях столицы:

с 5 по 9 апреля будет ограничено движение по улицам Дойны и Иона Алдя-Теодорович;

с 5 по 12 апреля ограничат движение по улице 31 Августа 1989 года на пересечении с улицей Л. Толстого;

с 5 по 30 апреля ограничат движение транспорта по улице Н. Титулеску.

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