Пока все спали: комендантский час, "подарок" фермеру, статистика COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В Кишиневе и Бельцах вступил в действие особый режим передвижения – комендантский час с 23.00 до 05.00. Мера принята Комиссией по чрезвычайным ситуациям в рамках ранее объявленного режима Чрезвычайного положения по всей стране.

Исключения действуют для передвижений в профессиональных целях, по медицинским показателям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (что можно доказать билетом на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт).

Власти сообщили, что при проверке причины передвижения в профессиональных целях граждане обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (бумажный или электронный носитель) или же декларацию о собственной ответственности, написанную в свободной форме и содержащую имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

Если причина передвижения - личная, то необходимо предъявить по запросу правоохранительных органов декларацию о собственной ответственности, включающую имя, фамилию, дату рождения, домашний адрес, причину и продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

Кроме того, на территории страны введен запрет на посещение парков, игровых и спортивных площадок и зон отдыха. Лица, находящиеся вне дома, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В пятницу глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что личный состав ведомства полностью мобилизован для выполнения текущих задач, в том числе для патрулирования. Необходимую помощь государственным структурам предоставит и Минобороны - в виде персонала и средств доставки для поддержки деятельности по охране общественного порядка, патрулирования, обеспечения специального режима передвижения, охраны ряда структур, а также материалами и техникой для осуществления специфической деятельности и медпомощью в зависимости от ситуации.

Чрезвычайное положение в стране действует с 1 апреля до 30 мая.

Свалилась с неба: на американской ферме нашли обломок космической ракеты

Фрагмент одной из ступеней ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX упал на одну из ферм в штате Вашингтон, сообщают "Известия" со ссылкой на портал The Verge в пятницу, 2 апреля.

SpaceX recovered a Composite-Overwrapped Pressure Vessel from last week’s Falcon 9 re-entry. It was found on private property in southwest Grant County this week. Media and treasure hunters: we are not disclosing specifics. The property owner simply wants to be left alone. pic.twitter.com/dEIQAotItY — Grant County Sheriff (@GrantCoSheriff) April 2, 2021

​Упавший обломок оставил "четырехдюймовую вмятину" в почве. Нашедший объект фермер обратился в полицию, к нему приехал сержант местного управления - чтобы проверить поступившие данные.

"Ни владелец собственности, ни сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после входа в космос Falcon 9", — рассказал представитель офиса шерифа округа Грант Кайл Форман.

После этого сержант позвонил в SpaceX, где полиции подтвердили, что обломок принадлежит им, а также отправили сотрудников забрать его.

Местные власти сообщают, что резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал на землю после разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта.

30 марта прототип космического корабля Starship компании SpaceX после испытательного полета взорвался при попытке посадки.

Не верь глазам своим

В новом зоопарке города Сычуань в Китае вместо африканского льва показывали золотистого ретривера, сообщает МИР24.

Четвероногий друг человека сидел в вольере с надписью "Африканский лев" и был замечен одним из посетителей зоосада. Внимательный посетитель обвинил администрацию зоопарка в предоставлении ложной информации. Кроме того, он заявил, что настоящего царя зверей в зоопарке нет, при том что зоопарк приглашал посетителей посмотреть именно на львов.

Фото: львы справят новоселье в кишиневском зоопарке>>>

Сотрудники зоопарка объяснили, что хищник просто переехал в другой вольер, а табличка осталась, сообщает МИР24. Почему при этом в вольере сидел ретривер, осталось неизвестным.

Ранее аналогичный случай произошел в зоопарке в провинции Хубэй – там в вольере для волков посетители увидели ротвейлера.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 130 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 130 миллионов 146 тысяч 051. Из них 2 миллиона 836 тысяч 966 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (30 миллионов 608 тысяч 366). Следом идут Бразилия (12 миллионов 910 тысяч 082) и Индия (12 миллионов 303 тысячи 131).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 511 тысяч 973), Великобритания (4 миллиона 367 тысяч 969), Франция (4 миллиона 802 тысячи 457), Турция (3 миллиона 400 тысяч 296), Италия (3 миллиона 629 тысяч), Испания (3 миллиона 291 тысяча 394) и Германия (2 миллиона 882 тысяч 356).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 762 тысячи 713 случаев заражения, в Румынии - 964 тысячи 726, в Молдове - 233 тысячи 136.

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