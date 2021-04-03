Мэр - кишиневцам: "Выходите гулять в парки, соблюдая меры эпидбезопасности"

Ион Чебан выразил недоумение недавним запретом со стороны властей на посещение мест отдыха, в то время как рынки и торговые центры продолжают работу.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Утром в субботу мэр Кишинева Ион Чебан провел видеотрансляцию в соцсетях из Парка афганцев — хотя согласно распоряжению Национальной комиссии по ЧС, с 3 апреля посещение парков запрещено.

Чебан заявил, что не понимает, почему нельзя посещать парки, в то время как разрешено посещать другие общественные места.

"Было много дискуссий, я обратился к исполняющему обязанности премьер-министра, чтобы было разрешено посещать парки. Непонятно, почему можно посещать рынки, торговые центры, находиться в общественном транспорте, но не в парках", — сказал он.

По его словам, тема обсуждалась на заседании муниципальной комиссии по ЧС. Кроме того, градоначальник обратился по этому вопросу к руководству страны, включая и. о. премьера.

Чебан заявил, что юристы мэрии Кишинева "нашли формулу юридической интерпретации, как обеспечить возможность находиться в парках" и пригласил кишиневцев активно посещать места отдыха.

"Главное — соблюдать правила безопасности. Не собираться в группах более трех человек. Родители могут посещать парк с детьми", — сказал он.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. С 3 апреля в Кишиневе и Бельцах действует комендантский час с ограничением передвижения с 23.00 до 05.00.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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