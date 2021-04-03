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Комсомольское озеро

Додон поддержал мэра Кишинева — он тоже против запрета на посещение парков

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (38)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210403/34241055/dodon-podderzhal-mera-kishineva-tozhe-protiv-zapreta-na-poseshenie-parkov.html

Лидер Партии социалистов считает обоснованным решение столичной Комиссии по чрезвычайной ситуации, которая разрешила кишиневцам гулять в парках.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон поддержал мэра Кишинева и также высказался против запрета на посещение парков жителями столицы.

Режим ЧП: что происходит сейчас в центральном парке Кишинева
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Режим ЧП: обстановка в центральном парке Кишинева

"Правильное решение! Нельзя допустить, чтобы граждан запирали в домах. Пусть гуляют на свежем воздухе, но обязательно с соблюдением санитарных норм", — написал Додон в своем Telegram-канале.

В субботу утром мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что Муниципальная комиссия по ЧС Кишинева разрешила прогулки в парках группами не более трех человек и обязательно в масках.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Медработник
© Sputnik / Алексей Майшев
Полный список ограничений, которые будут действовать в Молдове в период ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. С 3 апреля в Кишиневе и Бельцах действует комендантский час с ограничением передвижения с 23.00 до 05.00.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (38)

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Теги:
чрезвычайное положение

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