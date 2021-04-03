Декларация об ответственности для комендантского часа: какой бланк заполнять

Опубликован образец документа, который жители Кишинева и Бельц должны предъявлять полиции, если оказались на улице после 23.00 и до 5.00.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. На вебсайте Генерального инспектората полиции опубликован образец декларации о личной ответственности.

Декларацию жители Кишинева и Бельц обязаны предъявлять полиции вместе с удостоверением личности в случае, если они по необходимости оказались вне дома после начала комендантского часа.

С 3 апреля в Кишиневе и Бельцах – самых крупных городах Молдовы, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19 – действует комендантский час: с 23.00 до 05.00 людям запрещено передвигаться вне дома. Исключения будут действовать для передвижений в профессиональных целях, по медицинским показателям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (что можно доказать билетом на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт).

В ходе проверки причины передвижения в профессиональных целях граждане обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (бумажный или электронный носитель) или же декларацию о личной ответственности, написанную в свободной форме и содержащую имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

В случае, если гражданин оказался вне дома во время комендантского часа по личным причинам, необходимо предъявить декларацию о собственной ответственности, включающую имя, фамилию, дату рождения, домашний адрес, причину и продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

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