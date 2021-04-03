Запрета на посещение парков никто не понял – и министр юстиции тоже

Немедленно после публикации решений Комиссии по ЧС о новых жестких ограничениях общественные и политические деятели упрекнули комиссию в перегибах.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности министра юстиции высказался против запрета на посещение общественных мест, в том числе парков, жителями Молдовы.

Фадей Нагачевский сообщил, что еще в пятницу проинформировал и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоя, что "недопустимо запрещать людям появляться в общественные местах".

Соответствующий запрет, введенный в Молдове решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, Нагачевский назвал "ошибкой", и сообщил, что также в пятницу призвал собрать заседание Комиссии по ЧС, чтобы исправить упущение.

"Те, кто продвигает такие решения, должны знать, что чрезвычайное положение не дает мандата на беспредел, и любое ограничение должно быть оправдано", — написал Нагачевский в Facebook. Он напомнил, что любые санкции, которые были наложены за нарушение "необоснованных положений" могут быть оспорены в суде.

Нагачевский поддержал действия генерального примара Кишинева, который объявил об отмене указанного запрета столичной муниципальной комиссией по ЧС, и выразил надежду, что национальная Комиссия по ЧС отменит положение, "не имеющее разумного обоснования".

Против запрета на посещение общественных мест высказалась и экс-министр здравоохранения Руксанда Главан. Она заявила, что в парках люди дышат свежим воздухом и гуляют на солнце, что полезно для здоровья.

"Поэтому считаю, что решение Комитета по чрезвычайным ситуациям запретить прогулки на свежем воздухе до конца мая является ошибкой и нанесет еще больший вред здоровью населения. Это решение необходимо в срочном порядке пересмотреть", — написала Главан в Facebook.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. С 3 апреля в Кишиневе и Бельцах действует комендантский час с ограничением передвижения с 23.00 до 05.00.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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