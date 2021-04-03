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Онлайн-совратитель орудовал прямо из тюрьмы: ему добавят срок

© Sputnik / Andrey Stenin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210403/34243395/Onlayn-sovratitel-orudoval-pryamo-iz-tyurmy--emu-dobavyat-srok.html

Осужденный за совершение преступления мужчина два года состоял в интимной переписке с 12-летней девочкой, отбывая срок в СИЗО.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Мужчина, отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении в Бранештах, прямо из тюремной камеры вел переписку сексуального характера с несовершеннолетней жертвой, сообщает молдавская полиция.

Детская игрушка
© CC0 / Pixabay / Pexels
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Осужденный активно обменивался с 12-летним ребенком интимными фото и ссылками на порно-контент на протяжении двух лет, с 2018 по 2020 год. Затем мужчина начал договариваться с девочкой о личной встрече, чтобы воплотить свои извращенные фантазии в реальность, сообщает Управление по расследованию киберпреступлений Национального инспектората расследований.

За совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней обвиняемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции обратились с призывом к родителям и преподавателям учебных заведений проводить с детьми воспитательную работу об опасностях общения в интернете. 

В списке рекомендаций — наладить доверительное общение со своим ребенком, следить за его аккаунтами в социальных сетях, вместе с тем избегая репрессивного контроля, объяснять, что пользователи интернета могут размещать ложные данные в своем профиле.

Детей полицейские призывают не сообщать посторонним свое имя, номер телефона, адрес или другую личную информацию и не вступать в общение с незнакомцами.

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Теги:
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