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Первый день Чрезвычайного положения в Кишиневе

Правила для Кишинева во время ЧП — что решили муниципальные власти

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (41)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210403/34244124/pravila-dlya-kishineva-vo-vremya-chp-chto-reshili-municipalnye-vlasti.html

Опубликовано официальное постановление столичной Комиссии по чрезвычайной ситуации, в котором есть отличия от общенациональных правил.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В решении кишиневской муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС), опубликованной мэрией столицы, содержится ряд правил, которые отличаются от положений, введенных Национальной КЧС.

  • Так, в документе говорится, что Центр здоровья Кишинева будет следить за эпидемиологической ситуацией, еженедельно готовить отчеты, а в случае ухудшения обстановки обратится в муниципальную КЧС с запросом о введении в городе карантина.
    Люди в парке, архивное фото
    © Sputnik / Anatolii Kiriak
    Мэр - кишиневцам: "Выходите гулять в парки, соблюдая меры эпидбезопасности"
  • Разрешается посещение общественных мест — парков, зоопарка, спортивных и игровых площадок, зон отдыха в группах не более 3 человек. Исключение — родственники первой и второй степени родства, с обязательным ношением масок взрослыми.
  • Все жители муниципия, находясь вне дома, обязаны иметь при себе удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность.
  • Церковным структурам рекомендуется проводить службы на открытом воздухе с соблюдением дистанции в два метра между прихожанами.
  • Движение общественного транспорта прекращается в 23.00 кроме машин, которые перевозят сотрудников стратегически важных предприятий.
  • Собрания, в том числе заседания Муниципального совета Кишинева и местных советов, проводятся с ограниченным числом участников и могут проходить не дольше 60 минут, с перерывом на дезинфекцию.
  • Предоставление всех социальных услуг в муниципии прекращается на период действия режима ЧП, уже начатые процедуры приостанавливаются.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: тотальный локдаун чрезвычайно опасен

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. С 3 апреля в Кишиневе и Бельцах действует комендантский час с ограничением передвижения с 23.00 до 05.00.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (41)

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Теги:
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