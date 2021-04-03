Правила для Кишинева во время ЧП — что решили муниципальные власти

Опубликовано официальное постановление столичной Комиссии по чрезвычайной ситуации, в котором есть отличия от общенациональных правил.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В решении кишиневской муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС), опубликованной мэрией столицы, содержится ряд правил, которые отличаются от положений, введенных Национальной КЧС.

Так, в документе говорится, что Центр здоровья Кишинева будет следить за эпидемиологической ситуацией, еженедельно готовить отчеты, а в случае ухудшения обстановки обратится в муниципальную КЧС с запросом о введении в городе карантина. © Sputnik / Anatolii Kiriak Мэр - кишиневцам: "Выходите гулять в парки, соблюдая меры эпидбезопасности"

Разрешается посещение общественных мест — парков, зоопарка, спортивных и игровых площадок, зон отдыха в группах не более 3 человек. Исключение — родственники первой и второй степени родства, с обязательным ношением масок взрослыми.

Все жители муниципия, находясь вне дома, обязаны иметь при себе удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность.

Церковным структурам рекомендуется проводить службы на открытом воздухе с соблюдением дистанции в два метра между прихожанами.

Движение общественного транспорта прекращается в 23.00 кроме машин, которые перевозят сотрудников стратегически важных предприятий.

Собрания, в том числе заседания Муниципального совета Кишинева и местных советов, проводятся с ограниченным числом участников и могут проходить не дольше 60 минут, с перерывом на дезинфекцию.

Предоставление всех социальных услуг в муниципии прекращается на период действия режима ЧП, уже начатые процедуры приостанавливаются.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. С 3 апреля в Кишиневе и Бельцах действует комендантский час с ограничением передвижения с 23.00 до 05.00.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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