На водоемах ловят браконьеров — рыбалка в Молдове запрещена

Некоторые любители рыбалки, не обращая внимания на запрет, выходят на реки и озера не только с удочками, но и с сетями.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Хотя запрет на лов рыбы введен на всей территории Республики Молдова, некоторые не обращают внимания на запреты. Утром в субботу Пограничная полиция задокументировала правонарушение со стороны двоих мужчин, незаконно ловивших рыбу в водоеме недалеко от села Антонешты.

Браконьеров, которые ставили сети с лодки, обнаружил мобильный патруль Пограничной полиции с помощью специального прибора наблюдения "Фантом". Рыбаки расположились на расстоянии 500 метров от государственной границы. За нарушителями следили некоторое время, чтобы задержать в тот момент, когда они попытаются высадиться на берег.

Однако, заметив наблюдение, браконьеры решили скрыться. Быстро продвинувшись на несколько сотен метров вниз по течению, они бросили лодку на берегу и сбежали в село, где надеялись укрыться. Однако оба были опознаны и уличены в нарушении правил ловли.

Брошенная браконьерами лодка была обнаружена на берегу, где ее наскоро закидали растительностью. В лодке также находились четыре мешка с сетями по 150 метров каждая и 40 килограммов рыбы.

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