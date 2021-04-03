19:17 03 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD18.09
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Полицейская лента

В центре Кишинева неизвестными был похищен мужчина

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210403/34245831/v-centre-kishineva-neizvestnymi-byl-pohishen-muzhchina.html

Адвокат заявил, что похищенный — это украинский судья, который запросил в Молдове политическое убежище.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции проинформировал, что в секторе Центр Кишинева днем в субботу был похищен неизвестными мужчина в возрасте 54 лет.

Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. 

В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный — его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки люстрации и обвинен во взятках. После этого судья прибыл в Молдову, где запросил политическое убежище.

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе.  Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове задержали украинского судью, объявленного в розыск
Украинский судья Чаус попросил политическое убежище в Молдове
Теги:
полиция

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Краски молдавской весны: как пробуждается природа - видео
Видео: краски молдавской весны - как пробуждается природа
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться