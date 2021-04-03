В центре Кишинева неизвестными был похищен мужчина

Адвокат заявил, что похищенный — это украинский судья, который запросил в Молдове политическое убежище.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции проинформировал, что в секторе Центр Кишинева днем в субботу был похищен неизвестными мужчина в возрасте 54 лет.

Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон.

В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный — его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки люстрации и обвинен во взятках. После этого судья прибыл в Молдову, где запросил политическое убежище.

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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