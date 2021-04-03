В Кишиневе и в Бельцах начался комендантский час — оставайтесь дома

В двух крупнейших городах Молдовы вступил в силу особый режим передвижения — запрещено без уважительной причины находиться на улицах с 23.00 до 05.00.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Ограничение на свободное передвижение жителей Кишинева и Бельц в ночное время c 3 апреля введено решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям в рамках ранее объявленного по всей стране режима чрезвычайного положения.

Исключения действуют для передвижения в профессиональных целях, с работы и на работу, по медицинским показателям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (необходимо предъявить билет на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт в случае проверки).

Власти сообщили, что при проверке граждане, которые передвигаются во время комендантского часа по служебной необходимости, обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (бумажный или электронный носитель) или же декларацию о собственной ответственности, написанную в свободной форме и содержащую имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

Если причина передвижения личная, то необходимо предъявить по запросу правоохранительных органов декларацию о собственной ответственности, включающую имя, фамилию, дату рождения, домашний адрес, причину и продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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