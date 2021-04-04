Видео: полиция оштрафовала пьяную компанию за нарушение эпидправил

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Четверо мужчин были оштрафованы в Кишиневе, в том числе и за нарушение противоэпидемических правил, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
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Компания распивала спиртные напитки прямо посреди оживленной улицы, мужчины были в стадии серьезного алкогольного опьянения.
Более того, в нарушение противоэпидемических правил в период чрезвычайного положения они собрались в количестве больше трех, что запрещено в Кишиневе.
Когда полицейские призвали их к порядку, мужчины повели себя агрессивно.
Полицейским патрулем были составлены два протокола - первый за употребление спиртных напитков в общественном месте, второй - за несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями.
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