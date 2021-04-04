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Мужчина в защитной маске распивает алкоголь, архиваное фото

Видео: полиция оштрафовала пьяную компанию за нарушение эпидправил

© Sputnik / Grigoriy Vasilenko
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (49)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210404/34253335/video-policiya-oshtrafovala-pyanuyu-kompaniyu-za-narushenie-protivoepidemicheskih-pravil.html

Нарушители распивали спиртные напитки прямо посреди оживленной улицы и игнорировали все возможные противоэпидемические ограничения.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Четверо мужчин были оштрафованы в Кишиневе, в том числе и за нарушение противоэпидемических правил, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

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Компания распивала спиртные напитки прямо посреди оживленной улицы, мужчины были в стадии серьезного алкогольного опьянения.

Более того, в нарушение противоэпидемических правил в период чрезвычайного положения они собрались в количестве больше трех, что запрещено в Кишиневе.

Первый день Чрезвычайного положения в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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"В то время, как одни находятся на больничной койке, другие пьют пиво из одной бутылки", — говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Когда полицейские призвали их к порядку, мужчины повели себя агрессивно.

Полицейским патрулем были составлены два протокола - первый за употребление спиртных напитков в общественном месте, второй - за несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (49)

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