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Жеребенок зебры в кишиневском зоопарке

У зебры в кишиневском зоопарке родился детеныш: когда его можно увидеть

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (221)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210404/34253959/U-zebry-v-kishinevskom-zooparke-rodilsya-detenysh-kogda-ego-mozhno-uvidet.html

Маленький жеребенок родился здоровым и уже полностью окреп, чтобы радовать ребятишек и взрослых посетителей зоосада.

КИШИНЕВ, 4 апр  – Sputnik. О пополнении в семействе зебр в воскресенье в своем телеграм-канале сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он уточнил, что жеребенок стал восьмым млекопитающим, которое обитает в столичном зоосаде. Поскольку столичные власти в рамках режима ЧП разрешили посещение парков, в том числе и зоосада, жеребенка могут увидеть все желающие.

Недавно в Кишинев из Харькова переехали африканские львы - три самки и самец.

Noile specii de animale de la Grădina Zoologică
© Sputnik / Mihai Caraus
Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами
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А в начале марта зоопарк в столице республики пополнился 31 питомцем. В Кишинев приехали лемуры, каракалы, сервалы, куницы, горные козлы, волки и обезьяны. Четыре из семи видов животных впервые попали в Молдову. Всех их привезли из зоопарков российских городов - Новосибирска и Хабаровска.

Всего в столичном зоологическом саду обитает более тысячи животных примерно 135 видов.

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Тема:
События Кишинева (221)

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