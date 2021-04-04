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Комендантский час в Кишиневе

Как прошел первый комендантский час — были ли нарушения на улицах столицы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (49)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210404/34254130/kak-proshel-pervyj-komendantskij-chas-byli-li-narusheniya-na-ulicah-stolicy.html

Особый режим передвижения в ночные часы для жителей Кишинева и Бельц вступил в силу в ночь с субботы на воскресенье, однако не все смирились с правилами.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. До 5 часов утра в ночь на воскресенье улицы столицы патрулировали сотрудники Национального инспектората общественной безопасности, а также спецназ Scorpion Генарального инспектората карабинеров.

Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города
© Sputnik / Mihai Caraus
Полицейские патрули вышли на улицы Кишинева и Бельц.

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в течение двух месяцев жители столицы, а также жители Бельц не смогут передвигаться в ночное времяо улицам своих городов без уважительной причины. Запрет был введен в рамках ограничений, призванных снизить число новых случаев COVID-19, и действует с 23.00 до 5.00 утра.

В первую ночь ограничений сотрудники правоохранительных органов патрулировали улицы столицы, но в основном, предупреждали людей, что им не разрешается находиться в общественных местах, если они не могут обосновать свое там присутствие.

Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города
© Sputnik / Mihai Caraus
Вдали от оживленных магистралей улицы столицы были пустынны.

Однако далеко не все жители Кишинева оказались готовы подчиняться новым правилам. По крайней мере, уличное движение в первую ночь комендантского часа было нормальным для этого времени суток, и почти до полуночи в центре столицы были замечены прохожие. По заявлению полиции, в первую ночь тех, кто не подчинился требованиям комендантского часа, только предупреждали о том, что они нарушают ограничения.

Однако некоторые все же попали в инспекторат полиции, но по другим причинам, не связанным с борьбой против COVID-19. Например, один из прохожих был задержан патрулем батальона специального назначения Scoripon.

Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города
© Sputnik / Mihai Caraus
Патрулировать улицы полицейские будут каждую ночь.

Едва стоявшего на ногах человека заметили на одной из улиц в столичном секторе Рышкановка. Он отказался от вмешательства врачей машины скорой помощи и был доставлен в инспекторат полиции. При досмотре правоохранители у него обнаружили пакет с растительной массой, напоминающей марихуану.

По словам правоохранителей, помимо наблюдения за выполнением правил, предусмотренных режимом особого передвижения, сотрудники полиции продолжают поддерживать порядок на улицах, ведут работу по профилактике преступлений.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (49)

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Теги:
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