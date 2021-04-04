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Майя Санду

Президент Молдовы поздравила с Пасхой католиков и лютеран

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210404/34254503/prezident-moldovy-pozdravila-s-pashoj-katolikov-i-lyuteran.html

Католический мир празднует наступление Светлого Христова Воскресения. Во многих городах Европы в эти дни введены особые правила безопасности.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила с наступлением праздника Пасхи христиан, исповедующих католицизм и лютеранство.

Полиция, Франция
© REUTERS / Reuters TV
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"Сегодня католический и лютеранский мир празднуют Пасху. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем нашим согражданам, у которых сегодня пасхальное воскресенье, здоровья, сил и надежды. Здоровья, чтобы пережить эти трудные времена. Сил, чтобы начать все сначала. Надежды на лучшее будущее", — говорится в поздравительном послании главы государства.

Обычно православные и католики празднуют Светлое Христово Воскресение в разное время. Впрочем, иногда даты празднования совпадают - представители двух конфессий в последний раз вместе праздновали Пасху в 2017 году.

В столицах европейских государств, где католики и протестанты составляют большинство, на время пасхальных праздников были усилены меры безопасности.

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Теги:
Майя Санду

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