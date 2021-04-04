Пьяный водитель вез шестерых пассажиров — его задержала полиция

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности во время проверки был обнаружен водитель, который в пьяном виде вез пассажиров в маршрутном микроавтобусе.
Около 8 часов утра на одной из улиц Оргеева во время контроля соблюдения водителями правил противоэпидемической безопасности был замечен нетрезвый на вид шофер.
Во время проведения теста у 56-летнего мужчины в выдыхаемом воздухе было обнаружено содержание алкоголя на уровне 0,26 мг/л.
В момент проверки в салоне автобуса находились шестеро пассажиров.
Полицией составлен протокол о вождении транспортного средства в состоянии опьянения. Степень вины водителя и наказание предстоит определить судебной инстанции.
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