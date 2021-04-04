В Хынчештах дебошир пытался разбить стекло полицейской машины

Нарушив все возможные ограничения, нетрезвая компания веселилась на улице, когда подоспели полицейские.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В стычку с полицейскими вступили в Хынчештах несколько человек, они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция. Инцидент произошел поздно вечером в субботу.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили веселящихся мужчин, что те будут наказаны за нарушение противоэпидемических норм. После этого нетрезвые горожане вступили в конфликт с полицейскими и попытались оказать сопротивление.

Двоих мужчин полицейские усадили в служебный внедорожник, чтобы доставить в инспекторат. Однако и оказавшись в автомобиле, дебоширы не успокоились. Один из них повредил стекло задней двери, а другой в это время угрожал сотрудникам полиции.

В итоге оба были задержаны, против хулиганов возбуждено уголовное дело, а также административное дело за несоблюдение мер профилактики, предотвращения и борьбы с эпидемическими заболеваниями.

"Мы не потерпим актов угрозы в отношении сотрудников полиции, причинения вреда их физической неприкосновенности или здоровью, ущерба их собственности, неповиновения законным приказам", — говорится в пресс-релизе Генерального инспектората полиции.

Полиция обращает внимание граждан Молдовы, что за нарушение установленных правил, угрожающих общественному здоровью, назначается наказание.

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