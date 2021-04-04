"Весна освобождения" прокатилась по Приднестровью: велоспортсмены провели пробег

В Приднестровье провели велопробег по памятным местам Великой Отечественной войны. Из-за пандемии мероприятие не было столь масштабным, однако от этого не потеряло своей значимости.

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр – Sputnik. В Приднестровье организовали четырехдневный велопробег по памятным местам Великой Отечественной войны. "Весна освобождения 1944 года" - так назвали акцию. Трасса пролегала по всем крупным городам региона: Тирасполю, Григориополю, Дубоссарам, Рыбнице, Каменке. Всего более 400 километров.

Из-за пандемии событие не получило большого масштаба, однако велоспортсмены сумели достойно провести мероприятие. Всего в нем участвовало около 40 юных спортсменов Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 города Тирасполя. Несмотря на сложный маршрут и нагрузку, никто из участников не сошел с дистанции, справившись и с погодными условиями, и с определенными сложностями по пути следования.

Велопробег был посвящен освобождению городов Приднестровья от немецко-румынских захватчиков в 1944 году. По пути следования маршрута участники почтили память солдат, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне. Они возлагали цветы к памятникам героев, на братских могилах и мемориалах славы.

"Мероприятие было согласовано с Оперштабом Приднестровья. Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации провели его без участия велолюбителей", - рассказал руководитель общественной организация "Велоклуб "Покатушки" Игорь Крижановский.

Пришлось отказаться и от присутствия на мероприятиях местных жителей, которые обычно вместе с участниками велопробегов отдавали дань памяти всем героям Великой Отечественной войны.

Как отметил Крижановский, велопробег прошел в сопровождении сотрудников автоинспекции, экипажи которой сменяли друг друга в зависимости от района, на каждом промежутке следования колонны. Велоспортсменам МВД предоставило также место для ночлега, которое было подготовлено в соответствии с санитарными нормами.

"Мы готовимся к следующей акции, которая проходит у нас ежегодно к 9 Мая – веломаршу "Знамя Победы". Можно с уверенностью сказать, что она состоится, только в усеченном варианте. Велоэстафета с красным знаменем промчится по Приднестровью за один день – его участники распределятся по маршрутам", - пояснил организатор.

Уманско-Ботошанская операция шла полтора месяца – с 5 марта по 17 апреля 1944 года. Каменский район полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков 24 марта 1944 года, город Рыбницу - 30 марта 1944 года.

В ходе Одесской наступательной операции были освобождены южные районы Приднестровья. 12 апреля 44-го от нацистов очистили Тирасполь. Потом советские войска форсировали Днестр и заняли позиции в Кицканах. Местной высоте предстояло стать плацдармом окончательного освобождения территорий Приднестровского региона и в целом Молдавии в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova