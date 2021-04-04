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Бизнес

Какой трудовой договор выбрать, чтобы не рисковать: совет эксперта

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210404/34257618/Kakoy-trudovoy-dogovor-vybrat-chtoby-ne-riskovat-sovet-eksperta.html

Индивидуальный трудовой договор или гражданский - перед таким выбором зачастую оказывается потенциальный работник. Как не прогадать и не попасть в неприятную ситуацию при заключении контракта, Sputnik Молдова рассказал специалист в области трудовых отношений.

КИШИНЕВ, 4 апр  – Sputnik. При заключении трудового договора работнику нужно быть максимально внимательным, чтобы избежать проблем в будущем, отмечает руководитель Управления политикой в сфере трудовых отношений Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Александру Гецу.

Alexandru Ghețu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александру Гецу

 

В комментарии радиостудии Sputnik Молдова он разъяснил, чем отличаются индивидуальный и гражданский трудовые контракты. 

"Элементами, которые характеризуют индивидуальный трудовой договор, являются: предмет, выполняемая работа, заработная плата, взносы на социальное и медицинское страхование и соответствующий подоходный налог, который платит работник. В то же время индивидуальный трудовой договор предусматривает график работы и самое главное - между работником и работодателем существуют отношения подчинения", -  рассказал Александру Гецу.

Трудовая книжка Carnet de muncă
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Многие работодатели останавливают свой выбор на гражданско-правовом договоре, который освобождает их от некоторых расходов и ответственности.

"Гражданско-правовой договор не предусматривает существования работника и работодателя. В таком контракте есть бенефициар и поставщик. В этом контракте не прописан четко режим работы и отдыха. В случае данного договора у нас нет графика, учитывается только выполненная работа. То есть конечный результат, потому что бенефициара интересует не то, когда работа была сделана, а сама эта работа. Этот контракт не предусматривает отношения начальник-подчиненный и запись рабочего времени. Договор на оказание услуг заключается между двумя юридическими лицами. В случае этого контракта у нас нет социальных, медицинских или налоговых отчислений", - добавляет специалист.

Только индивидуальный трудовой договор наделяет работника полноценными правами, подчеркивает Александру Гецу.

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