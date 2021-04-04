Какой трудовой договор выбрать, чтобы не рисковать: совет эксперта

Индивидуальный трудовой договор или гражданский - перед таким выбором зачастую оказывается потенциальный работник. Как не прогадать и не попасть в неприятную ситуацию при заключении контракта, Sputnik Молдова рассказал специалист в области трудовых отношений.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. При заключении трудового договора работнику нужно быть максимально внимательным, чтобы избежать проблем в будущем, отмечает руководитель Управления политикой в сфере трудовых отношений Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Александру Гецу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Александру Гецу

В комментарии радиостудии Sputnik Молдова он разъяснил, чем отличаются индивидуальный и гражданский трудовые контракты.

"Элементами, которые характеризуют индивидуальный трудовой договор, являются: предмет, выполняемая работа, заработная плата, взносы на социальное и медицинское страхование и соответствующий подоходный налог, который платит работник. В то же время индивидуальный трудовой договор предусматривает график работы и самое главное - между работником и работодателем существуют отношения подчинения", - рассказал Александру Гецу.

Многие работодатели останавливают свой выбор на гражданско-правовом договоре, который освобождает их от некоторых расходов и ответственности.

"Гражданско-правовой договор не предусматривает существования работника и работодателя. В таком контракте есть бенефициар и поставщик. В этом контракте не прописан четко режим работы и отдыха. В случае данного договора у нас нет графика, учитывается только выполненная работа. То есть конечный результат, потому что бенефициара интересует не то, когда работа была сделана, а сама эта работа. Этот контракт не предусматривает отношения начальник-подчиненный и запись рабочего времени. Договор на оказание услуг заключается между двумя юридическими лицами. В случае этого контракта у нас нет социальных, медицинских или налоговых отчислений", - добавляет специалист.

Только индивидуальный трудовой договор наделяет работника полноценными правами, подчеркивает Александру Гецу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova