В Приднестровье ожидают поставки вакцины Pfizer

В регионе уже стартовала кампания прививок от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Среди первых вакцину получили медики.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. В понедельник, 5 апреля, в Приднестровье ожидают прибытия вакцины Pfizer, которую региону выделили по линии Всемирной организации здравоохранения. Применить ее намерены оперативно.

"Вакцину Pfizer необходимо будет использовать в течение пяти дней – таков срок хранения препарата", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

В Приднестровье поступит также 62 тысячи доз вакцины "Спутник V". Договоренность была достигнута во время визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.

Первая партия – 42 000 доз – прибудет в регион уже в текущем месяце, еще 20 000 – в мае. Дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке.

Вакцинация в Приднестровье началась в понедельник, 29 марта, препаратом AstraZeneca. Первые прививки получили руководители Республиканской клинической больницы - главврач Игорь Тостановский и его заместитель по хирургии Геннадий Грибенчиков.

В регионе открыто 11 прививочных пунктов. Каждый привитый будет внесен в определенную базу данных и получит на руки соответствующий сертификат международного образца.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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